"Beni peygamber gönderdi" diyerek, herkesi dolandırdı

Eskişehir'de kapı kapı gezerek kendisini peygamberin gönderdiğini söyleyerek vatandaşları dolandıran şahıs yakalandı.

Elinde bulunan dini kitapları satma bahanesiyle kapı zillerine basarak özellikle kadınlara "Yardıma muhtaç çocuklara yardım topluyorum" diyen dolandırıcı yakayı ele verdi.



50 yaşındaki M.A. isimli şahıs, ikametine gittiği M.Ç'ye (26) "Ev almışsınız, kurban kesmemişsiniz" diyerek ısrarla para isteyip bin lirasını dolandırdı.



H.Y (46) isimli vatandaşa, "Peygamberimiz adına öğrenci yurtlarında kurban kesmek için para topluyoruz" diyen dolandırıcı, ev sahibinin verdiği 60 TL'yi beğenmeyip "Size hac farz" diyerek ısrar edip 600 lirasını dolandırdı.



Bunlarla sınırlı kalmayan dolandırıcı, camiden gelen H.Ü (58) ile birlikte ikametine kadar gelip "Beni hırsız sanma, Hızır Aleyhisselam gönderdi beni, sen de kurban parası varmış" diyerek 500 lira ve cep telefonunu alarak gitti.

Basın mensuplarına sözlü saldırı

Yapılan şikayet üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şahsı yakaladı. Bugün adliyeye sevk edilen dolandırıcının yakınları, basın mensuplarına sözlü saldırıda bulunarak, M.A.'nın görüntülenmesine engel olmaya çalıştı.



Basın mensupları ise adliye önündeki polis yetersizliğinden yakınarak, güvende olmadıklarını ifade ettiler.