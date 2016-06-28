T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Beni peygamber gönderdi" diyerek, herkesi dolandırdı

Dolandırıcının yakınları, basın mensuplarına sözlü saldırıda bulundu

28 Haziran 2016 20:08

Eskişehir'de kapı kapı gezerek kendisini peygamberin gönderdiğini söyleyerek vatandaşları dolandıran şahıs yakalandı.

Elinde bulunan dini kitapları satma bahanesiyle kapı zillerine basarak özellikle kadınlara "Yardıma muhtaç çocuklara yardım topluyorum" diyen dolandırıcı yakayı ele verdi.

50 yaşındaki M.A. isimli şahıs, ikametine gittiği M.Ç'ye (26) "Ev almışsınız, kurban kesmemişsiniz" diyerek ısrarla para isteyip bin lirasını dolandırdı.

H.Y (46) isimli vatandaşa, "Peygamberimiz adına öğrenci yurtlarında kurban kesmek için para topluyoruz" diyen dolandırıcı, ev sahibinin verdiği 60 TL'yi beğenmeyip "Size hac farz" diyerek ısrar edip 600 lirasını dolandırdı.

Bunlarla sınırlı kalmayan dolandırıcı, camiden gelen H.Ü (58) ile birlikte ikametine kadar gelip "Beni hırsız sanma, Hızır Aleyhisselam gönderdi beni, sen de kurban parası varmış" diyerek 500 lira ve cep telefonunu alarak gitti.

 

Basın mensuplarına sözlü saldırı

 

Yapılan şikayet üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şahsı yakaladı. Bugün adliyeye sevk edilen dolandırıcının yakınları, basın mensuplarına sözlü saldırıda bulunarak, M.A.'nın görüntülenmesine engel olmaya çalıştı.

Basın mensupları ise adliye önündeki polis yetersizliğinden yakınarak, güvende olmadıklarını ifade ettiler.

 

ETİKETLER

peygamberdolandırıcıparaadliye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24