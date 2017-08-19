T24 LogoT24 Logo
Spor

"Beni neden aldıklarını bilmiyorum" diyen Paulinho'nun forması 1 adet sattı

Brezilyalı futbolcunun forması ilk gün yalnızca 1 adet satıldı

19 Ağustos 2017 14:07

Barcelona'ya transfer olduğunda "Beni neden aldıklarını bilmiyorum" açıklamasıyla dikkati çeken Paulinho'nun ilk günde sadece 1 adet forması satıldı. Brezilyalı oyuncunun forma satışında yaşanan ilgisizlik, bu alanda kulüp rekoru oldu.

Brezilyalı futbolcu transferinin ardından "Barcelona'nın beni neden aldığını bilmiyorum" demiş, açıklaması sonrasında Katalan ekibin yetkilileri ve futbolcular 29 yaşındaki futbolcuya özgüven aşılamaya çalışmıştı.

Goal.com'un Barcelona kulüp mağazaları sorumlusuyla yaptığı röportajda henüz tek bir kişinin bile Paulinho formasını sormadığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra “1” kişinin Paulinho forması satın aldığı öğrenildi. 

Paulinho Barcelona’ya reklam yüzü olarak gelmiş olmasa da Barcelona’daki ilk gününde sadece “1” forması satılmış olması utanç verici bir durum olarak değerlendirildi. 

Katalan ekibi geçmişte Tottenham Hotspur’un 'gelmiş geçmiş en bidon oyuncusu' seçilen Paulinho’yu 36.4m pound karşılığında renklerine bağlamıştı. 

ETİKETLER

PaulinhoBarcelonatransferbrezilyalıçinGuangzhouEvergrande40milyonEuroformasatış1adet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24