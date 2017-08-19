"Beni neden aldıklarını bilmiyorum" diyen Paulinho'nun forması 1 adet sattı

Barcelona'ya transfer olduğunda "Beni neden aldıklarını bilmiyorum" açıklamasıyla dikkati çeken Paulinho'nun ilk günde sadece 1 adet forması satıldı. Brezilyalı oyuncunun forma satışında yaşanan ilgisizlik, bu alanda kulüp rekoru oldu.

Brezilyalı futbolcu transferinin ardından "Barcelona'nın beni neden aldığını bilmiyorum" demiş, açıklaması sonrasında Katalan ekibin yetkilileri ve futbolcular 29 yaşındaki futbolcuya özgüven aşılamaya çalışmıştı.

Goal.com'un Barcelona kulüp mağazaları sorumlusuyla yaptığı röportajda henüz tek bir kişinin bile Paulinho formasını sormadığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra “1” kişinin Paulinho forması satın aldığı öğrenildi.

Paulinho Barcelona’ya reklam yüzü olarak gelmiş olmasa da Barcelona’daki ilk gününde sadece “1” forması satılmış olması utanç verici bir durum olarak değerlendirildi.

Katalan ekibi geçmişte Tottenham Hotspur’un 'gelmiş geçmiş en bidon oyuncusu' seçilen Paulinho’yu 36.4m pound karşılığında renklerine bağlamıştı.