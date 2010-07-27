'Beni maaşa bağlayın, her şeyi anlatayım'

T24 - Bir dönem PKK'nın 2. adamı olan ve "Parmaksız Zeki" kodadı ile anılan Şemdin Sakık, ilginç bir başvuruda bulundu.

Şemdin Sakık, İstanbul eski Valisi Muammer Güler'in başında olduğu Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na dilekçe yazarak danışman kadrosunda çalışmak istediğini bildirdi.

Takvim gazetesinden Zafer Şahin’in haberine göre 12 yıldır Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir hücrede tutulan Sakık, dilekçesine 44 sayfalık bir öneri raporu da ekledi.

Sakık, Güneydoğu'da ve Kuzey Irak'ta yaşanan her türlü gelişmenin perde arkasından haberdar olduğunu ve bilgilerini devletin istihbarat birimleri ile paylaşmak istediğini bildirdi. Sakık, Kürt sorunu, açılım, pişmanlık gibi konularda cezaevinden tele-konferans yoluyla bilgi verebileceğini söyledi.

Sakık, arkadaşı Tuncer Günay aracılığıyla gönderdiği mektupta verebileceği hizmetleri şu şekilde sıraladı:

- PKK’nın liderlerinden biri olarak 18 yıl bölgede kaldım. Bölgedeki yolları avucumun içi gibi biliyorum.

- Irak ve bölgedeki her türlü gelişmenin perde arkasından haberdarım. Bunları istihbarat birimleriyle paylaşabilirim.

- Karakolların nasıl basıldığını, yabancı istihbaratçıların PKK ile nasıl irtibat sağladığını anlatabilirim.

- Kürt açılımı, itirafçılık, pişmanlık yasasının hazırlanması konularında cezaevinde telekonferansla bilgi verebilirim

Sakık, Müsteşarlık’ta danışman olarak çalışabileceğini söyledi. Bu konuda son söz ise Müsteşar Muammer Güler söyleyecek.