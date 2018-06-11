"Beni Kürt'sün diye inşaattan attılar"

Ankara'da 2 inşaat işçisinin Kürt olduğu gerekçesiyle inşaattan atıldığı iddia edildi.

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan iki kardeş, 45 yaşındaki İsrafil Çelik ve 30 yaşındaki Hacı Çelik, bir grubun saldırısına uğradı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; inşaatta temizlik yapan Çelik kardeşlere yan binadan “Toz çıkarıyorsunuz” uyarısı yapıldı. İki işçi kardeş bunun üzerine atıkları ıslatarak temizliğe devam ederken inşaatın önünde bir grup toplanmaya başladı.

“Zaten Kürtsünüz, bizi rahatsız ediyorsunuz. Sizi burada istemiyoruz” diye bağıran yaklaşık 20 kişilik bir grup inşaata girerek iki işçi kardeşe saldırdığı iddia edildi.

İşçi yaşananları kaldırıldığı hastanede şöyle anlattı: