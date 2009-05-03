'Beni kalleşçe dinlediler'

Ergenekon iddianamesinin ekleri arasında dinlemeye takıldığı ortaya çıkan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt yeni Adalet Bakanı’nı göreve çağırdı.



Ergenekon soruşturması ikinci iddianamesinin ekleri arasında yer alan 99'uncu klasördeki bir belgeye göre, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt'ün de dinlemeye takıldığı, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuyla ilgili bilgilendirildiği öğrenildi.



Ferda Paksüt'ün dinlenen telefon konuşmaları arasında yer alan eşi Osman Paksüt'ün konuşma tutanakları, ses dosyaları ve dinleme kararları, Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi.



Bu gelişmelerin ardından CNN Türk televizyonuna özel bir röportaj veren Paksüt, kendisiyle ilgili yetkinin Anayasa Mahkemesi’ne ait olduğunu belirterek, "hakim ve savcıların görev ve yetkilerini bilerek aştığını ve hedef alındığını" öne sürdü.



Paksüt, 5 ay boyunca usulsüz şekilde dinlendikten sonra hakkındaki yazının Anayasa Mahkemesi'ne iletildiğini söyledi.



Paksüt yaptığı açıklamada, “'Büyük tertiple karşı karşıyayım. Eşim Ferda Paksüt dinlenirken beni de kapsam içine almışlar. Resmi yazılarda beni de hedef gösteriyorlar. Savcı Zekeriya Öz, Anayasa Mahkemesi'ne 15 Ekim 2008'de bir yazı yazarak 'Osman Paksüt'ün dinlenen telefon kayıtları ektedir' diye ihbarda bulunmuş. Ergenekon soruşturması kapsamında soruşturuluyorum. Bana Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bir açıklama yapmadı. Korsan soruşturmayla aylarca beni dinlediler. Benimle ilgili yetki Anayasa Mahkemesi’nin. Ben savcıların görev ve yetkilerini bilerek aştıklarını değerlendiriyorum. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu bu duruma el atmalı. Şu anda resmi olarak başvurmadım. Yeni Adalet Bakanı'na başarılar diliyorum ama bu konunun üzerine derhal eğilmeli. Hakkımda neden adı konmadan aylarca süren ve Anayasa Mahkemesi’ne bildirilmeden dolaylı bir soruşturma yapıldığını savcılara sormalı” dedi.



Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamaları suç ihbarı olarak değerlendireceğine inanmak istediğini belirten Paksüt, “İlgili merciye bildirmek gerekiyorsa bunu da yaparım” dedi.



Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç’ın “Yargı kararı olmadan suçlu ilan edilen insanların onuru yok edilmektedir” cümlesine atıfta bulunan Paksüt “Ben hukuka aykrı, kurallar göz ardı edilerek, soruşturmaya tabi bırakılmış durumdayım. Bu araştırmanın çeteyle ilgili değil Osman Paksüt’ü hedef alan bir araştırma olduğu ortaya çıkıyor” dedi.



‘Kılıç bir şey yapmadıysa o koltuktan kalkmalı’



Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’a da yüklenen Paksüt “Anayasayı korumak için yemin etmiş bir yargıcın hakkında terör örgütüne üye olmak suçlaması varsa ya takipsizlik kararı verilir, ya da görev suçu kabul edilirse Anayasa Mahkemesi'nde yargılanır, şahsi suç kabul edilirse Yargıtay’da yargılanır. Ben bunu kendi mahkememden talep ediyorum. Anayasa Mahkemesi Başkanı bir adım atmadıysa hemen o koltuktan kalkmak zorundadır” diye konuştu.



'Sinsiliktir, kalleşliktir'



Paksüt ayrıca, “İnsanların şahsi konuşmalarını dinlemek sinsiliktir, kalleşliktir. Bazı hallerde adalete ulaşmanın yöntemi olarak sınırlı şekilde dinleme kabul edilmişse, bunu o şekilde uygulamak gerekir” dedi.

