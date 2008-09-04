“Beni Juventus ve Real Madrid’te istemişti”

Seydou Keita Juventus ve Real Madrid’inde kendisini istemesine rağmen sadece Barcelona’nın teklifiyle ilgilendiğini söyledi.



Barcelona’ya transfer olarak Katalan ekibindeki ilk Mali’li olan Keita Barça tarafından önceki senelerde de istenmiş ama Sevilla’ya gelmişti. Burada geçirdiği başarılı bir yılın ardından diğer büyük kulüplerinde peşinde olmasına rağmen, Keita Barça’yı tercih etti.



Sport’a yaptığı açıklamada: “İki yıl önce ocak ayında da Barcelona beni istemişti. Ancak o zaman anlaşma sağlanamamıştı. İspanya’ya geldikten sonra hedefim Barcelona forması giymekti. Başka kulüplerden de teklifler almama rağmen ben Barça'yı kafama koymuştum. Bu yüzden tercihim burası oldu. Ayrıca Barcelona’ya turist olarak değil oynayıp kendimi kanıtlamaya geldim. Baskı beni ilgilendirmez. Ben sahaya çıkıp oyunuma bakarım” diyerek ne kadar iddialı olduğunu belirtti.



