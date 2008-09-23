Beni izlemeye devam edin

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Milan Baros, Lincoln ve Kewell gibi yıldızlarla yan yana oynamanın kendisine büyük zevk verdiğini söyledi.

23 Eylül 2008 03:00



Milan Baros, Lincoln ve Kewell gibi yıldızlarla yan yana oynamanın kendisine büyük zevk verdiğini söyledi, gollerinin devamının geleceğini açıkladı.

Çek yıldız golleri atıyor, eski günlerine dönmenin işaretini veriyor. Milan Baros, sarı kırmızılı formayla ilk kez ilk 11’de İsviçre’de Bellinzona karşısına çıktı. Attığı gollerle tur kapısını araladı. Ligde de Kocaelispor karşısında 2 gole imza atan yıldız oyuncu çıkışının süreceğini söyledi.

Üst üste attığı gollerle hem kendisine geldiğini hem de Kewell ve Lincoln’le yan yana oynamanın avantajını kullandığını açıkladı. Baros, "Takım oyunu oynuyoruz. Benim görevim gol atmak. Ben de onu yapıyorum. Bunun devamı da gelecek. Ancak atamadığım zamanlar da olacaktır. Bu futbolun bir cilvesi. Ben gol attırmayı yani asist yapmayı da çok severim.

Kocaelispor maçında yakaladığım fırsatları değerlendirdim. Bir haftada iki maç oynadık ve iki güzel galibiyet aldık. İyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Galatasaray’a gelirken beni en çok etkileyen şeylerden birisi Avrupa Şampiyonu olması ve bunun devamını bu yıllarda araması oldu. İkinci neden ise Lincoln ve Kewell gibi yıldız ve tecrübeli futbolcuların Galatasaray forması giyiyor olmasıdır.

Galatasaray’a transferim gerçekleştikten sonra ülkemden birçok gazeteci ve televizyoncu arayarak, "Avrupa takımlarından bu kadar çok teklif varken neden Galatasaray’ı seçtiğimi sordular. Ben futbol hayatımda yeni bir sayfa açmak istediğimi söyledim ve öyle de yapacağım. Uzun yıllar başarı ile bu formayı giymek istiyorum" dedi.

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