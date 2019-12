Beni iddianameden çok Cumhurbaşkanı şaşırttı

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, ikinci Ergenekon iddianamesinde adının "şüpheli" olarak geçmesini CNN TÜRK'e Yavuz Oğhan ve Erhan Karadağ'a yorumladı.



"Yargı, yargıya bırakılmayacak ciddi iştir diyorlardı"



Kendisini, iddianameden çok Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının şaşırttığını söyleyen Sabih Kanadoğlu, "Çünkü AKP iktidarı yargı, yargıya bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir derken, şimdi anlıyoruz ki yargıya güvenmek lazım sözüne kadar gelmiş oldu" dedi.



"Birinci duruşma tekrarlanmalı"



Kanadoğlu, ikinci iddianame tanımına da karşı çıktı. "Bu bir iddianame" diyerek şöyle devam etti: "Bu iddianameye, zorunlu olarak ikinci iddianame demek mümkün.Tabi bu öbürü ile irtibatı, bağlantısı nedeniyle birleşecektir. Tabi bir sorunu kesinlikle göz ardı etmemek lazım. Şimdiden anımsatmak da yarar var. Bu birleştirme bir an önce yapılmalıdır. Çünkü eğer bu birleştirme yapılmazsa o birinci duruşmanın, ikincilerin katılımıyla tekrarlanması gerekir."



Kanadoğlu'nun CNN TÜRK'e verdiği röportajdan öne çıkan başlıklar şöyle:



YAVUZ OĞHAN: Sabih Bey hoş geldiniz diyelim derken de bu konuyu konuşuyoruz ama… 48 saat geçti üzerinden çünkü…



SABİH KANADOĞLU: Tabi ben de söze şöyle başlamak istiyorum. Sayın Yazıcıoğlu benim için büyük bir dost, vefalı bir dost. Ben torunumu kaybettiğimde beni ilk arayan kişiydi, ben bunu unutamam. Onun için ben de Allah’tan niyaz ediyorum ki sağ salim, inşallah aramıza kavuşur ve biz de ona kavuşuruz. Yalnız tabi biraz önce söylediniz sayın başbakanın bütün olanakları ve uzay teknolojisini kullanmaya başlayacağız sözü tabi derhal bu saate kadar niye kullanılmadı sorusunu akla getirir ve iktidarlar her şeyden önce iyi niyetleri nedeniyle değil, bu iyi niyetlerine rağmen başarılı olamadıkları için eleştirilirler.



ERHAN KARADAĞ: Sayın Kanadoğlu ikinci iddianame açıklandı. Sizin de isminiz “şüpheli” olarak geçiyor. İkinci iddianame çok tartışılmıştı emekli orgenerallerin gözaltına alınmasıyla ve çok da beklendi. İddianame çıktı ortaya ve bir darbe girişimlerinden söz ediliyor. Siz şaşırdınız mı iddianameye, sizi şaşırttı mı?



SABİH KANADOĞLU: Hayır. İddianame şaşırtmadı.Yalnız beni şaşırtan biraz önce cumhurbaşkanının açıklaması oldu. Çünkü AKP iktidarı yargı yargıya bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir ve devamla yargıya güvenmiyoruz sözlerinden şimdi anlıyoruz ki yargıya güvenmek lazım sözüne kadar gelmiş oldu. Yani bunu memnuniyetle kaydediyorum. Tabi aslında buna ikinci iddianame demek de doğru değil. Ek iddianamede yapılmamış yani ek iddianame değil bu. Bir iddianame…Bu iddianame zorunlu olarak ikinci iddianame demek mümkün.



Tabi bu öbürü ile irtibatı, bağlantısı nedeniyle birleşecektir. Tabi bir sorunu kesinlikle göz ardı etmemek lazım şimdiden anımsatmak da yarar var. Bu birleştirme bir an önce yapılmalıdır çünkü eğer bu birleştirme yapılmazsa o birinci duruşmanın, ikincilerin katılımıyla tekrarlanması gerekir. Yani buradaki sanıkların birincide yapılan duruşmadan haberi olmadan duruşmaya devam edilemez, açılamaz. Onun için mümkün olduğu kadar erken bir saatte bu birleşme kararının alınması lazım ve bu birleştirme alındıktan sonra da daha önce yapılan işlemler birer birer okunarak diğer sandıkların yani son sandıkların bilgisi içerisine sokulması lazım. Şimdi iddianame tabi bütün öncekinin sakıncalarını da bünyesinde taşıyor. Neden taşıyor?



Çünkü bir iddianame nasıl düzenlenmelidir sorusu hemen gündeme geliyor ve bir iddianamenin nasıl düzenleneceği defalarca söyledim. Yine tekrar etmek de hiçbir sakınca yok. Bir iddianame her halükarda sanıklarla ortaya açık bir şekilde koyduğu olayı ve o sanıkların olayda ki yerini açık, net bir şekilde ortaya koymalıdır, kanıtlar kesin olarak belirtilmelidir, bunlar tartışılmalıdır ve her sanık hakkında işlediği iddia olunan eylemden dolayı istenen ceza istenmelidir.