'Beni Ergenekon'a yerleştirenleri müfteri ilan ediyorum'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’la geçen salı günü görüşen Genelkurmay eski Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu, "O bir dost ziyaretiydi, Ergenekon’u konuşmadık" dedi.



"Ergenekon diye bir örgütün ismini operasyonlar sonrası öğrendim. Nasıl 1 Numara oluyorum?" diyen Kıvrıkoğlu, adı etrafında ortaya atılan iddia ve Ankara ziyaretleri için şu değerlendirmelerde bulundu:



Mantıklı izahı var mı



"Var olduğu ileri sürülen Ergenekon örgütünün 1 numarası olarak ismimin ön plana çıktığını görüyorum. Daha önce de açıkladım. Böyle bir örgütün ismini ilk kez operasyonların başladığı zaman duydum. Ayrıca, üyeleri olduğu ileri sürülen kişilerin hemen hiçbirini de tanımış değilim. O zaman örgütün varlığından haberi olmayan ve üyelerini tanımayan ben, nasıl oluyor da bu örgütün 1 Numarası oluyorum? Bunun mantıklı bir izahı olabilir mi?



İç ve dış güçlerin intikam senaryoları



Eğer bu örgüt, iç ve dış bazı güç odaklarının komplo teorilerinin bir parçası olarak gündeme getiriliyorsa, o zaman bu güçlerin, hedef seçtikleri bazı kişileri, örgüt şemasına, numaralar vererek yerleştiriyor olmaları doğaldır. Eğer benim ismim böyle bir şemada geçiyorsa bunun sebebi şudur: Görevdeyken laik Cumhuriyeti, Atatürk ilke ve inkılaplarını kollama ve ülkenin çıkarlarını korumada gösterdiğim hassasiyetten rahatsız olan iç ve dış güçlerin intikam duygusu ile geliştirdiği ve uygulamaya koyduğu ortak senaryoların bir parçası olmasındandır.



Müfteri ilan ediyorum



Ülkemizde bilgi kirlenmesi, yalan haber yayma ve iftira kampanyaları almış başını gidiyor. Böyle bir ortamda şerefli insanlar ve hedef seçilen kurumlar alçakça lekelenmeye çalışılmaktadır. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, bugüne kadar hiçbir örgütle ilişkim olmadığı gibi bundan böyle de olmayacaktır. İleri sürülen iddialar büyük bir yalan ve iğrenç bir iftira kampanyasıdır. Ellerinde hiçbir dayanak olmadan, numaralar vererek ismimi bir takım örgütlerle yerleştirenleri müfteri ilan ediyorum; bu şahısları, böylesi yayın yapan basın yayın organlarını kınıyorum.



Komutanlar ziyaret edilir



Sayın Genelkurmay Başkanımızı ziyaretimiz de konu edildi. Üst düzey komutanlara gidilir ziyaret edilir. Başbuğ Paşa’ya 5 ay oldu gidemedik; ancak bu zaman gittik. Bir buçuk saat konuştum diyorlar. İkinci Başkan’a da gittim. İkisinin toplamı bu kadar. Başbuğ Paşa, benim Harp Akademilerinden öğrencim. İkinci Başkan Hasan Iğsız Paşa ise iki kez emrimde çalıştı. Sonra Kuvvet Komutanlarına ve kurmay başkanlarını ziyaret ettim. Kurmay başkanlar benim emrimde çalıştı. EDOK Başkanı’na da gittim. Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarına iki yıldır gidemedik, onlara da uğradım. En son da GATA komutanımıza gittim. Cumhurbaşkanımız Kenan Paşa orada, onu da ziyaret ettim. Kendisini çok iyi gördüm.



Ergenekon’u konuşmadık



İlker Başbuğ Paşa ile görüşmemizde iki dost olarak nezaket konuşmaları yaptık, başarı diledik. Neymiş, Encümen-i Daniş için gitmişim. Ne alaka? Encümen-i Daniş ile Genelkurmay Başkanı’nın ne ilgisi var? Yok böyle bir şey. Böyle bir görüşmede Ergenekon konusu da konuşulmaz, hiç konuşmadık. İki dost, arkadaş sohbeti oldu. Başbuğ Paşa son derece iyi yetişmiş, başarılı bir generalimiz. Sakin, görevini en iyi bilen ve en iyi şekilde yapmaya çalışan, en iyi yere götürecek bir arkadaşımız."

