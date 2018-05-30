Cumhuriyet yazarı Tayfun Atay, Fenerbahçe'de hafta sonu gerçekleşecek kongrede, Aziz Yıldırım'ın rakibi Ali Koç'a ilişkin olarak, "Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yaklaşırken Ali Koç’un önüne “FETÖ defteri” açıldı" dedi. Atay, Koç'un Yıldırım'a dair “Ali, bizim Ali’mizdir; 3 Temmuz’da dik durdu” demesi gerekirmiş Aziz Yıldırım’ın..." sözleri üzerine "Beni en çok Ali Koç’un safdilliği şaşırttı" yorumunda bulundu.

Atay, "İlahi Ali Koç, iktidar oyununu hiç bilmiyorsun! Bir kere sen, Aziz Yıldırım’ın Ali’si değilsin, Rahmi Koç’un Ali’sisin." ifadesini kullandı.

Koç'un “Fenerbahçe başkanlığı çocukluk hayalimdi. Babam istemiyordu. Ama ikna ettim" sözlerine yer veren Atay,

"Tekrar git babana Ali Koç! Bak bakalım şimdi ne diyor; istiyor mu, istemiyor mu? Ve o ne diyorsa onu yap!.." diye yazdı.