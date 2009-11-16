Beni dinleyenler de ortaya çıkacak

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, Yargıtay'ın dinlenmesiyle ilgili tepkileri eleştirerek, Yargının mahkeme kararlarına saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Yargıtay Başsavcılığı'nın AKP hakkında inceleme başlatması konusunda “Kimse bize yasadışı bir uygulamayı yakıştıramaz” diyen Erdoğan “Beni de dinlemişler, kimin dinlediği de ortaya çıkacak tabi” diye konuştu.



Gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili soruları üzerine Başbakan Erdoğan şunları söyledi:



- Devlet kurum ve kuruluşlarıyla çalışır. Anasaya'da, yasada belirlenen neyse o noktada adımlar atılır. Şu an yürütmenin atmış olduğu adımlara dikkat edilirse, hiçbiri yasaya aykırı değildir. Herhangi bir mahkeme kararı olmadan atılmış bir adım değildir. Eğer yargının ilgili kurumları ve yetkilileri mahkeme kararlarını tanımıyorsa burada yanlış yaklaşım tarzının kime ait olduğunu çok açık net görüyoruz. Yargının temsilcilerinin mahkeme kararlarına kendilerinin uymaları gerekir. Bizden nasıl bu bekleniyorsa...



- Şahsımla alakalı olarak 6 aya yakın bir zamandır, beni de, hiçbir mahkeme kararı olmadan, farklı yerlerden dinledikleri ortaya çıktı. Tabii kimlerin olduğu ortaya çıkacak. Bununla ilgili bir yargı süreci var. Yargı mensupları da bunu şimdi itiraf ediyor; "Bu ülkede Başbakan dinlendi" diyorlar.



- Bunlar ortadayken nasıl olur da partimle ilgili bir yakıştırma yaparlar. Çok çirkin. Partime kimse böyle yasadışı bir yakıştırma yapamaz. Kaldı ki bu partinin görevi değil. Hükümet olarak, iş başında olan yürütmenin atmış olduğu bir adım. Bu da hukuk içinde.



CHP kardeşlik istemiyor



- CHP'nin genel başkanının huzurunda, Alevi kardeşlerimin huzurunda, tüm parlamentoda ve Türkiye'de izleyenlerin huzurunda Dersim katliamının bugün tekrarını talep etmesi, bunun üzerinde ısrarla durması ve bunu kendilerine göre kuvvetlendirici bazı ifadeler kullanması battıkça battığının net göstergesi. CHP zihniyetinin tutarsız yaklaşımlarının en net ifadesi. Onlar bu ülkede kardeşlik istemiyor.





Bana bir CD ulaşmadı



- İrtica ile Mücadele Eylem Planı'yla ilgili üçüncü mektubun yazıldığı iddia ediliyor. Mektubu yazdığı iddia edilen kişinin öncekinden farklı başka bir subay olduğu ve kendini Albay Dursun Çiçek soruşturmasında bilgi destek şubesindeki incelemeyi yapan ekipten biri olarak tanıttığı belirtiliyor.



İşsizlik oranları



- Türkiye işsizlik oranının en az artış gösteren ülke. Türkiye'nin en büyük sorunlarından işsizlikte tablo kötüleşiyor. Ağustos ayında işsizlik 3.4 puan artarak yüzde 13.4'e yükselirken, işsiz sayısı 3.5 milyona yaklaştı. İşsizlik rakamlarını değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise, Türkiye'nin işsizlik oranının en az artış gösteren ülke olduğunu söyledi.







