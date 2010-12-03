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Dünya

BENİ ÇOK OLAN GENÇ GÖRÜNÜYOR ANKARA (A.A)

03 Aralık 2010 14:35

-BENİ ÇOK OLAN GENÇ GÖRÜNÜYOR ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Divan edebiyatından halk edebiyatına kadar birçok şiirin dizelerinde kadının güzelliğini tasvir etmek için kullanılan "benler" İngiltere'de araştırmaya konu oldu.  İtalyan La Repubblica gazetesinde yer alan habere göre, Londra Kraliyet Üniversitesinden bir grup bilimadamı, Cindy Crawford, Eva Mendes ve efsanevi yıldız Marilyn Monroe gibi kadınların güzelliklerinin de sembolü olan benleri konu alan araştırmalarında, yaşları 18 ile 79 arasında değişen birbirine benzemeyen 1200 ikiz kadını inceledi. Araştırmanın sonucunda, yüzden fazla beni olanların kaslarının daha gergin ve kalpleriyle gözlerinin daha sağlıklı olduğunu gözlemleyen bilimadamları, bu kişilerin yaşıtlarına nazaran en az 7 yaş daha genç göründüğünü de tespit etti.  Ben sayısı çok olan insanların kemiklerinin de normalden güçlü olduğunu belirten bilimadamları, tüm bu olumlu özelliklerin bu kişilerin telomerlerinin uzun olmasından kaynaklanıyor olabileceğini vurguladı. Birçok insanda ortalama 30-40 ben oluyor ancak bazı kişilerdi bu sayı 600'e kadar yükseliyor.

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