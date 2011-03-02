T24 LogoT24 Logo
Dünya

BENGİ İHSANOĞLU'NU ZİYARET ETTİ CİDDE (A.A)

02 Mart 2011 00:18

-BENGİ İHSANOĞLU'NU ZİYARET ETTİ CİDDE (A.A) - 01.03.2011 - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nu ziyaret etti. Bengi, AA Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Aktı'nın da yer aldığı ziyarette, İhsanoğlu'nun genel sekreterliğinde İKT'nin ciddi bir yol aldığını ve uluslararası teşkilatlar arasında çok önemli bir yere geldiğini söyledi.  Dr. Bengi, Anadolu Ajansı'nın Cidde bürosunun faaliyete geçtiğine işaret ederek, ajansın hem İKT hem de Arap ülkelerindeki gelişmeleri tüm dünyaya duyurduğunu ifade etti. Bengi ayrıca, Anadolu Ajansı'nın İngilizce yayınını güçlendirmek, bunun yanı sıra Arapça, Rusça ve Fransızca yayın yapmak istediklerini anlattı. İhsanoğlu da Bengi ve Aktı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Anadolu Ajansının İKT'nin faaliyetlerini dünyaya duyurması yönündeki çalışmalarından övgüyle söz etti. AA Genel Müdürü Hilmi Bengi ve Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Aktı, merkezi İstanbul'da bulunan İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) düzenlediği sergiye de katıldı.  İKT Genel Sekreteri İhsanoğlu, IRCICA Başkanı Halit Eren, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Salih Mutlu Şen'in de katıldığı sergide, Suudi Arabistan'dan bazı üst düzey yetkililer de hazır bulundu.  Halit Eren, AA muhabirine, bu tip sergileri dünyanın birçok yerinde açtıklarını ve büyük ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.  Ayten Tiryaki, Münevver Uçar, Nurcan Toprak, Özlem Bulut, Şebnem Aras ve Hikmet Barutçugil'in hat, ebru ve tezhip çalışmalarından oluşan sergide özellikle ebru eserleri hayranlık uyandırdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24