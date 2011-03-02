-BENGİ İHSANOĞLU'NU ZİYARET ETTİ CİDDE (A.A) - 01.03.2011 - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nu ziyaret etti. Bengi, AA Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Aktı'nın da yer aldığı ziyarette, İhsanoğlu'nun genel sekreterliğinde İKT'nin ciddi bir yol aldığını ve uluslararası teşkilatlar arasında çok önemli bir yere geldiğini söyledi. Dr. Bengi, Anadolu Ajansı'nın Cidde bürosunun faaliyete geçtiğine işaret ederek, ajansın hem İKT hem de Arap ülkelerindeki gelişmeleri tüm dünyaya duyurduğunu ifade etti. Bengi ayrıca, Anadolu Ajansı'nın İngilizce yayınını güçlendirmek, bunun yanı sıra Arapça, Rusça ve Fransızca yayın yapmak istediklerini anlattı. İhsanoğlu da Bengi ve Aktı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Anadolu Ajansının İKT'nin faaliyetlerini dünyaya duyurması yönündeki çalışmalarından övgüyle söz etti. AA Genel Müdürü Hilmi Bengi ve Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Aktı, merkezi İstanbul'da bulunan İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) düzenlediği sergiye de katıldı. İKT Genel Sekreteri İhsanoğlu, IRCICA Başkanı Halit Eren, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Salih Mutlu Şen'in de katıldığı sergide, Suudi Arabistan'dan bazı üst düzey yetkililer de hazır bulundu. Halit Eren, AA muhabirine, bu tip sergileri dünyanın birçok yerinde açtıklarını ve büyük ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Ayten Tiryaki, Münevver Uçar, Nurcan Toprak, Özlem Bulut, Şebnem Aras ve Hikmet Barutçugil'in hat, ebru ve tezhip çalışmalarından oluşan sergide özellikle ebru eserleri hayranlık uyandırdı.