Benfica'yı tanıyalım





UEFA Kupası'ndaki tek temsilcimiz Galatasaray, B Grubu'nda Benfica, Olympiakos, Hertha Berlin ve Metalist takımlarıyla eşleşti. İşte Sarı kırmızılı temsilcimizin rakiplerinin tanıtımı.







Bellinzona'yı yenerek UEFA Kupası'nda 2. kez gruplara kalmayı başaran Galatasaray, Can Bartu'nun da katıldığı kura çekiminde tanıdık takımlarla eşleşti. Sarı kırmızılılar, kura sonucunda Beşiktaş'ı eleyen Metalist ekibine de rakip oldu. Sarı kırmızılıların diğer rakipleri ise Portekiz'den Benfica, Yunanistan'dan Olympiakos ve Almanya'dan Hertha oldu.



BENFİCA





UEFA Kupası'ndaki temsilcimiz Galatasaray B Grubu'nda Benfica, Olympiakos, Hertha Berlin ve Metalist Kharkiv ile eşleşti. Galatasaray'ın rakiplerinden Benfica'nın Avrupa kariyeri başarılarla dolu.



Portekiz'in en önemli futbol kulüplerinden biri olan Benfica maçlarını Lizbon'daki 65,647 kişilik Estádio da Luz'da oynuyor. Renkleri kırmızı-beyaz olan Benfica'nın amblemi ise kartaldır. 1904 yılında kurulan Benfica Portekiz'in en gözde kulüplerinden biri. Portekiz'in en kariyerli kulübü olan Benfica'nın 31 lig şampiyonluğu, 27 Portekiz Kupası, 4 Süper Kupa, 2 Şampiyon Kulüpler Kupası ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu bulunuyor.



Teknik direktörlüğünü Quique Sanchez Flores'in yaptığı Benfica'nın başkanlığını ise Luís Filipe Vieira sürdürüyor. Benfica'da en tehlikeli oyuncular ise ileride forma giyen kaptan Nuno Gomez, Paraguaylı 1.94 boyundaki forvet Oscar Cardozo, orta sahada forma giyen José Antonio Reyes ve Pablo Aimar. Nuno Gomez ve Cardozo bu sezon 4 maçta 2 gol ile oynuyor. Reyes ise oynadığı 3 maçta 1 gole imzasını attı. Aimar ise 4 maçta forma giyerken daha golle buluşamadı.



Benfica'nın kadrosu:



Kaleciler: José Moreira, Quim, Moretto



Defans: Luisão, Léo, Zoro, David Luiz, Jorge Ribeiro, Sidnei, Miguel Vítor



Orta saha: José Antonio Reyes, Kostas Katsouranis, Pablo Aimar, Javier Balboa, Fellipe Bastos, Maxi Pereira, Ruben Amorim, Binya, Ángel Di María, Carlos Martins, Hassan Yebda



Forvet: Óscar Cardozo, Mantorras, Urreta, Ariza Makukula, Nuno Gomes (kaptan), David Suazo









