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Spor

Benficalılar Fenerbahçe'yi, Fenerbahçeliler Benfica'yı izliyor

UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı öncesi Fenerbahçe ve Benfica birbirlerini yakın takibe aldı

24 Nisan 2013 10:35

Portekiz'in önemli spor portalları, Fenerbahçe'nin Benfica karşısında tehlikeli noktalarını ve açıklarını değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin Benfica ile UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde oynayacağı ilk maç öncesi Portekiz basınının gözü sarı-lacivertli ekipte. Fenerbahçe ile ilgili haberlere genişçe yer veren Portekizliler, bu kez de sarı-lacivertli ekibi analiz etti.

Aykut Kocaman'ın bazı maçlarda 4-3-3 şeklinde sahaya çıkmasına rağmen asıl tercihinin 4-2-3-1 sistemi olduğu belirtilirken, Sow'un kenarda oynamasının hata olduğu ifade edildi. Portekiz basını Caner için de iyi bir alternatif olarak bahsetti.


Sağ kanattan korkuyorlar


Sağ kanatta oynayan Kuyt'ın önemli bir silah olduğu yazılırken, savunmaya yardımlarda bazen yeterli fedakarlığı yapamaması nedeniyle açıklar verilmesine dikkat çeken Portekiz basını, hücumda ise Webo ile çok tehlikeli bir ikili olduğunu ve Benfica'nın özellikle bu kanattan gelen ataklarda dikkatli olması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda sağ kanattan Kuyt'ın orta alana yaptığı koşularla birlikte Gökhan Gönül'ün yaptığı bindirmelerin çok tehlikeli olduğundan bahsedildi.


Benfica'nın en büyük avantajı orta sahadaki boşluk


Benfica için en büyük avantajın Mehmet Topal ve Meireles ikilisinin orta sahada bıraktığı boşluklar olması beklenirken, ikili arasında maç sırasında mesafelerin çok açılabildiği ve kırmızı-beyazlı takımın bunları değerlendirebileceği belirtildi.Haberde aynı zamanda Fenerbahçe'nin rakip korner atışlarında genelde rakibin oyuncularını serbest bırakmasının Benfica için büyük avantaj doğurabileceğinden de bahsedildi.


'Kontratağa dikkat!'


Portekizli gazeteci Nuno Paralvas, Sarı-Lacivertliler'in rakibini analiz etti. Fanatik gazetesinde yer alan haber şöyle:
 
Benfica'nın en tehlikeli silahı, etkili hücumu. Fenerbahçe, onlara karşı risk alır ve gol atmak için ısrarlı bir şekilde rakibinin üzerine giderse, kalesinde golü kesin görür.

Benfica, Portekiz’in şu an en iyi takımı. Fenerbahçe karşısında deplasmanda olmasına rağmen atak bir futbol ortaya koyacak. Benfica’nın sahaya, 4-2-3-1 dizilişiyle çıkacağını düşünüyorum. Kalede Artur, savunmada Pereira, Jardel, Garay ve Melgarejo, onların önünde Matic ile Andre Gomes, orta alanda sağda Salvio, ortada Gaitan, solda Ola John ve ileride de tek forvet Cardozo’nun oynaması bekleniyor. Belki Cardozo’nun yerine, Lima da olabilir. Portekiz ekibine karşı Fenerbahçe’nin dikkat etmesi gereken en önemli şey kontrataklar. Benfica çok hızlı şekilde topu kapıp, atağa çıkıyor ve rakip savunma ne olduğunu anlamadan kalesinde golü görüyor. Sporting Lisbon’u 2-0 yendikleri maçta golleri böyle atmışlardı.


Kilit isimleri Sırp Matic


Asla defansif bir anlayışı olmayan Kırmızı-Beyazlılar’ın hücumda birçok yıldız ismi var ama, en kilit isim Matic. Witsel’in Zenit’e, Javi Garcia’nın da Manchester City’ye gitmesi sonrasında bu bölgenin en önemli isimlerinden olan Sırp oyuncu, hem savunmada kesici rol üstleniyor, hem de takımda atakları başlatıyor. Gaitan ve Salvio için söylenecek fazla söze gerek yok. İkisi de çok formda. Cezalı Enzo Perez’in yerine forma giyecek Hollandalı Ola John, sağ ayaklı olmasına rağmen tam tersi sol kanatta oynuyor. Çok teknik olmasının yanı sıra, bir anda hızlanıp, rakibini geçebilme özelliğine sahip.


Tur Portekiz’de belli olur...


Final için her iki takımın da şansı olduğunu düşünüyorum. Tur, Portekiz’deki maçta belli olacak. İlk mücadelede Fenerbahçe risk alır ve rakibinin üzerine ısrarlı bir şekilde gol atmak için giderse, kalesinde golü kesin görür. Bu yüzden ileri çıkarken, Fenerbahçe’nin savunmayı elden bırakmaması gerekiyor. Şükrü Saracoğlu’nda müthiş bir atmosferin olacağını biliyoruz. Ancak Benfica’nın, taraftardan fazla etkileneceğini sanmıyorum.

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