Benfica'dan Talisca açıklaması

Benficalı yönetici Luis Bernardo, Beşiktaşlı Talisca için önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu için kendilerine Çin'den gelen herhangi bir teklif olmadığını söyledi.

Talisca'ya Çin'den astronomik teklif geldiği haberleri gündeme gelmişti. Siyah-beyazlı ekipte Benfica'dan kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibine Çin'den 25 milyon Euro’luk teklif yapıldığı iddia edilmişti.

‘’Bunlar asılsız haberler’’

Benfica İletişim Direktörü Luis Bernardo, oyuncuya Çin'den geldiği öne sürülen teklifle ilgili açıklamada bulundu.

Milliyet'in haberine göre; Bernardo, kendilerine ulaşan bir teklif olmadığını söyledi ve ekledi: "Portekiz basınında Çin'den oyuncuya gösterilen ilgiyle ilgili ne yazdılar bilmiyorum fakat şunu söyleyebilirim, bunlar bir temeli olmayan asılsız şeyler"

Talisca Çin’e sıcak bakmıyor

Anderson Talisca da Çin'e gitmeye pek sıcak bakmıyor. Beşiktaş formasıyla hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Birinci tercihim Beşiktaş ancak Benfica ile de devam eden bir kontratım var" demişti.

Çin’de yeni düzenlemeler yolda

Çin'de değişen kurallar da artık ülke takımlarının astronomik transferler yapmalarını zorlaştırıyor. Ocak ayında yabancı konusunda yeni düzenleme yapılan ve 4 olan sayı 3'e düşürülen Uzakdoğu ülkesinde yeni kural değişikliğine daha hazırlandığı ifade ediliyor. Titan Sports'un haberine göre Çin Futbol Federasyonu önümüzdeki dönemde uluslararası transferleri sınırlandırıcı, genç futbolcuların önünü açıcı yeni düzenlemeleri hayata geçirecek.