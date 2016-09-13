Benfica'dan Beşiktaş'a kartal jesti

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Benfica kulübü Beşiktaş'a bir jest yaparak bu akşam her iki kulübün simgesi olan 'kartal'dan iki tane uçuracak.

Avrupa kupasında ilk kez karşılaşacak olan iki takımın ortak özellikleri ön plana çıkarken, Portekiz temsilcisinin Beşiktaş’a bu akşam çok konuşulacak bir jest yapacağı öğrenildi. Siyah Beyazlılar gibi “kartal” sembolünü kullanan ve sahasında oynadığı her maç öncesi statta bir kartal uçuran Benfica Kulübü’nün, bu akşam Estadio da Luz Stadı’nda iki “kartal” birden uçuracağı öğrenildi.