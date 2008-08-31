Benfica-Porto: 1-1

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Porto, ezeli rakibi Benfica ile karşılaştı. Mavi-beyazlılar Portekiz Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu ezeli rakibi Benfica ile yenişemedi.



Son şampiyon, ilk yarısında öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamazken, 10 kişi kalan rakibi karşısında bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Penaltıdan Lucho Gonzales ile öne geçen Porto, Cardozo’nun golüne engel olamayınca taraflar puanları paylaşırken, ev sahibi Katsouranis’in kırmızı kart görmesiyle son 30 dakikayı bir kişi eksik oynadı.

