Benfica, Orkun Kökçü'nün peşinde

Milli futbolcu Orkun Kökçü'ye Milan ve Roma’dan sonra Portekiz devi Benfica da talip oldu. Genç yıldız, kendisini izleyen Rui Costa’dan da tam not aldı.

Benfica, 2020-21 sezonu öncesinde takımın orta sahasını yenilemek istiyor. Bu doğrultuda Andreas Samaris, Gabriel ve adı Ajax ile anılan Chiquinho ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor. Orta saha arayışlarını sürdüren Benfica da Orkun Kökçü ile yakından ilgileniyor.

Türkiye’nin Euro 2020 kadrosunda da yer alan Orkun Kökçü, ay-yıldızlıların İsviçre ile oynadığı maçta oyuna dahil olmuş ancak yalnızca 10 dakika süre alabilmişti. Genç yıldız, geride bıraktığımız sezonda Feyenoord formasını 31 kez terletmiş ve 4 gol 3 asistlik bir performansa imza atmıştı.

Türkiye’nin Euro 2020’ye erken veda etmesiyle birlikte Benficalı yöneticiler de Orkun Kökçü transferinde vites arttırdı. Benfica, milli yıldızın transferini en kısa süre içerisinde bitirmek istiyor. Orkun Kökçü’nün Feyenoord’la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.