Benfica'nın Talisca transferi üzerinden şike yaptığı iddia edildi

Portekiz'de devam eden şike soruşturması kapsamında Benfica'nın Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca transferindeki işlemlerinin de şüpheli görüldüğü belirtildi.

Portekiz basınından Record'un haberine göre kiralık olarak Beşiktaş'ta da oynayan Anderson Talisca'nın 2014 yılındaki transferi, şikeye yol açmış olabilecek bazı para transferleri içeriyor ve Portekiz polisi de bu belgeleri araştırıyor.

İhbar üzerine Benfica'nın tesislerine baskın düzenleyen polisin, Talisca transferiyle ilgili tüm belgelere de el koyduğu kaydedildi.

Braga iddiaları reddediyor

Braga'nın 2009/10 yılında Benfica'ya şampiyonluğu bilerek verdiği ve Talisca'nın menajeri üzerinden bunun organize edildiği iddialarının olduğu öne sürüldü.

O dönem Braga Başkanı olan Antonio Salvador'un, 4 yıl sonra Talisca'nın menajerinin de yer aldığı şirkette yönetici pozisyonuna geldiği ve Talisca transferinde bu şirkete de 400 bin euro komisyon ödendiği bilgisi paylaşıldı. Bu bedelin de, 2009/10 yılında şampiyonluğun kaybedilmesi karşılığında ödenmesi gereken bedelin bir parçası olduğu iddialarının olduğu vurgulandı.

Braga cephesinin iddiaları tamamen reddettiği kaydedilirken, Portekiz polisinin araştırmasının ise sürdüğü aktarıldı.