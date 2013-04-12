Benfica yarı finale nasıl çıktı; Fenerbahçe'nin şansı var mı?

Ahmet Küçük

akucuk@t24.com.tr

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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi yarı finalindeki rakibi Portekiz’in Benfica takımı oldu. İngiltere’den Chelsea ve İsviçre’den Basel’in de bulunduğu muhtemel rakipler arasında, sarı lacivertliler en iyinin kötüsüyle eşleşti.

Ancak kupayı hedefleyen takımlar için yarı finalde kiminle eşleştiğinin hiçbir önemi yok. Zira, zirveyi hedefleyenler için yoldaki engeller teferruattan farksızdır.

Fenerbahçe için de Benfica’nın teferruattan farkı yok. Fakat bu engeli aşmak da kolay değil. Çünkü Benfica, UEFA Avrupa Ligi’nde şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmanın 5’inden galibiyetle birinden de beraberlikle ayrılarak mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu arada Benfica’nın da Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona, Celtic ve Spartak Moskova’nın bulunduğu gruptan 8 puan toplayarak 3. olarak çıktığını da unutmayalım. Grup maçlarında da 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32’den yarı finale giden yolda Benfica, önce Leverkusen, sonra Bordeaux ve en son Newcastle United’ı elemeyi başardı.

Bu 3 takımla yaptığı 6 karşılaşmada Portekiz ekibi 11 gol atarken 5 golü kalesinde gördü.

Kırmızı beyazlı ekibin en önemli silahları olarak ilk bakışta forvette görev alan Oscar Cardozo, orta sahada eski günlerini aratsa da Pablo Aimar, Ola John, Salvio ve defansta Jardel isimleri göze çarpıyor. Bu kadar çok ismin öne çıkmasının nedeni de uzun süredir birarada oynayan bir ekip olması.

Benfica kendi sahasında tıpkı Fenerbahçe gibi kolay kolay yenilmemesi de dikkat çekici. Ayrıca hücum gücünün üst düzeyde olması Benfica’yı zor bir takım haline getiriyor.

Ancak kötü haber tellalı olmaya gerek yok.

Kupayı almayı hedefleyen bir Fenerbahçe karşısında Benfica’nın direnmesi zor. Dolayısıyla Amsterdam’da oynanacak Chelsea-Fenerbahçe maçı için biletleri şimdiden almanın faydası olacak.

Fenerbahçe’nin final yolu açık, sonsuz başarılar…