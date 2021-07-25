Benfica, Gedson Fernandes için kararını verdi!

Transfer döneminde Galatasaray ile Beşiktaş’ın arasının açılmasına neden olan, bu konuda söz düellosu yaşatan Gedson Fernandes için kötü haber geldi.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV yenilgisiyle morallerin bozulduğu Galatasaray'da transferler peş peşe açıklanıyor. Sarı-kırmızılı takımda öne çıkan gündem başlıklarından birisi ise Gedson transferi oldu.



Genç futbolcunun kulübü Benfica, Gedson’u şimdilik elde tutma kararı aldı. Galatasaraylı yetkililer, sportif direktör Rui Costa ile görüşmeleri sürdürüyor.

Galatasaray'ın transfer için son dakikaya kadar bekleyeceği vurgulanırken, Benfica'nın kulüp yönetiminde yaşanan kriz transferin rötar yapmasında etkili oldu.