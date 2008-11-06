Benfica-Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, UEFA Kupası (B) Grubu’nda Benfica ile oynanan karşılaşmada kadroda zorunlu revizyona gitti.Sürekli ilk 11’de oynayan Kewell’ın Gaziantepspor ile yapılan lig maçında sakatlanmasının ardından, forvette oynayan Baros’u sağ kanada çeken Skibbe, ileride Ümit Karan’a yer verdi. Lincoln ise zaman zaman orta sahadan forvete yardımcı oldu.Galatasaray’da sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle Benfica maçı kadrosunda yedek olarak çoğunlukla genç ve tecrübesiz oyuncular bulundu.Kadroda yedek olarak kaleci Aykut’un yanı sıra, Yaser, Serkan, Alparslan, Volkan, Murat ve Mehmet Güven yer aldı.Galatasaray’ı, Avrupa’nın çeşitli kentlerinden gelen 100 kadar taraftarı da yalnız bırakmadı.Avrupa Ultraslan Grubu üyeleri, gündüz maçın oynandığı Lizbon kentinin meydanlarında topluca gezip tezahürat yaparken, akşam da stattaki yerlerini alarak takımlarını desteklediler.Kapasitesi 65 bin 447 olan ve "Işık’ anlamına gelen Luz Stadı’nı Benficalı taraftarlar dolduramadı.50 yıllık mazisi olan ancak 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası için yeniden dizayn edilen Luz Stadı, tam olarak dolmadı. Karşılaşmayı yaklaşık 30 bin taraftar izledi.Benfica Kulübü, maçtan hemen önce statta sembolleri olan kartalı uçurdu.Luz Stadı’nın üzerinden salınan bir kartal gökyüzünde birkaç tur attıktan sonra sahaya konarken, taraftarlar gelenek haline gelen bu gösteriyi çılgınca alkışladılar.