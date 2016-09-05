Benfica, Fikret Orman'a talip oldu

Portekiz devi Benfica’nın Asbaşkanı Rui Cunha, Beşiktaş başkanı Fikret Orman ile ilgili olarak "Talisca’yı bizden 2 yıllığına oldukça düşük bir bedele kiralamayı başardılar. Yıllardır Porto’yla mücadelede halindeyiz. Böyle bir başkanımız olursa ezeli rekabette kesinlikle rakibimizin önüne geçeriz. Eğer Beşiktaş’tan ayrılırsa gelsin" dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ın başına 2012 yılında Yıldırım Demirören’in ardından geçen Başkan Fikret Orman, Beşiktaş’a son dönemde üst üste düşük maliyetlerle kazandırdığı yıldızlarla dikkat çekmişti. Mario Gomez, Jose Sosa gibi isimlerin ardından; Caner Erkin ve Gökhan Gönül’e ek olarak; İngiltere Premier Lig şampiyonu Leicester City’den Gökhan İnler’i bedelsiz olarak transfer eden Brezilya futbolunun çıkıştaki ismi Anderson Talisca’yı 2 sezonluğuna kiralayan ve Porto’nun dünyaca ünlü golcüsü Vincent Aboubakar’ı satın alma opsiyonlu takıma kazandıran Orman, Avrupa’da da ün yaptı. Portekiz devi Benfica’nın Asbaşkanı Rui Cunha, Talisca’nın transferi sırasında görüşmelerde bulunduğu Beşiktaş’ın 1 numarasıyla ilgili olarak övgü dolu sözler sarf etti.

"Ayrılırsa gelsin"

Portekiz’de bir TV kanalına açıklamalarda bulunan Cuhna, transfer pazarlıklarını bizzat yürüten Başkan Fikret Orman’ın kendilerini zorladığını söyledi. Tecrübeli yönetici, “Fikret Orman, oldukça pazarlıkçı bir başkan. Talisca’yı bizden 2 yıllığına oldukça düşük bir bedele kiralamayı başardılar. Yıllardır Porto’yla mücadelede halindeyiz. Böyle bir başkanımız olursa ezeli rekabette kesinlikle rakibimizin önüne geçeriz. Eğer Beşiktaş’tan ayrılırsa gelsin. Luis Filipe Vieira’nın yerine onu Benfica için düşünebiliriz” diyerek şaka yoluyla Orman’ı bu özelliği sebebiyle tebrik etti.

Talisca'nın maliyeti

Benfica’dan Talisca’yı renklerine bağlayan Siyah-Beyazlılar, 2 yıllık kiralama için Benfica’ya 2 milyon Euro ödeme yapacak. Birçok İngiltere Premier Lig ekibinin de takibinde olduğu Brezilyalı orta alana Beşiktaş’tan sezon başına 1.5 milyon Euro ödeme yapılacak. Talisca'nın piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.