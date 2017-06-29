"Benfica başarı için büyü yaptırdı!"

Portekiz Premier Lig'de geçen sezonu 82 puanlı Benfica'nın arkasında 76 puanla ikinci sırada tamamlayan Porto'nun iletişim direktörü Francisco Marques, Benfica'nın bu başarılar için büyü yaptırdığını iddia etti.

Portekiz basınına konuşan Marques, "Benfica şampiyonluk için 75 bin Euro, Süper Kupa için 5 bin Euro ve Şampiyonlar Ligi'nde her galibiyet için 10 bin Euro'luk büyü yaptırdı" iddasında bulunarak, bu olayın Portekiz futbol tarihinin en büyük skandalı olduğunu öne sürdü.

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Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da rakibi olan Benfica, Portekiz Premier Ligi'nde geçen sezonu 82 puanla şampiyon olarak tamamlamış, Şampiyonlar Ligi'nde 2. Tur'da Alman ekip Borussia Dortmund'u kendi evinde 1-0 yenip, deplasmanda 4-0 mağlup olarak elenmişti.