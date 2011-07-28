-BENFİCA: 0 - TRABZONSPOR: 0 (İLK YARI) LİZBON (A.A) - 27.07.2011 - Benfica ile Trabzonspor arasında oynanan Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme tur maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. Trabzonspor, deplasmanda oynamanın verdiği dezavantajın da etkisiyle ilk yarıda etkili bir futbol ortaya koyamadı. Orta sahadan top çıkarmakta zorlanan Trabzonspor, yakaladığı kontratak pozisyonlarında da ofsaytta kaldı. Bordomavililer, maçın 30. dakikasından sonra daha organize ve tehlikeli ataklar geliştirse de son vuruşlarda etkili olamadı. Benfica ise özellikle ilk 20 dakika baskılı bir futbol sergiledi. Saviolo ve Cardozo'yu topla bulaşturarak gol aramaya çalışan Benfica, Trabzonspor ceza sahasında yakaladığı önemli pozisyonları değerlendiremedi. 3. dakikada kaleci Tolga'nın hatalı çıkışını gören Benficalı futbolcu Gaitan'ın uzaktan vuruşunda kaleye doğru giden topu son anda Tolga kornere çeldi. 4. dakikada Benfica'nın kullandığı kornerde kale direğine yakın olan Luisao topa dokunmadı. 9. dakikada Trabzonspor'un tehlikeli sayılabilecek ilk pozisyonunda, yaklaşık 25 metreden kullanılan serbest vuruşta Mierzejewski'nin vuruşunda top auta çıktı. 12. dakikada Benfica'nın gerçekleştirdiği atakta Saviola ile verkaça giren Cardozo, topa kötü vurarak takımı adına önemli bir pozisyonu kullamadı. 27. dakikada Trabzonspor'un geliştirdiği bir atakta gelen ara pasta cezasahası ön çizgisinde topu önünde bulan Mierzejewski'nin şutunda top ağlara gitse de pozisyon ofsayf olduğu için geçerli sayılmadı. 36. dakikada sol kanattan Benfica kalesine doğru bir atak geliştiren Trabzonspor'da Alanzinho kişisel becerisiyle rakip cezasahasına girmeyi başarsa da topa çok kötü vurarak, auta gönderdi. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. Stat: Luz Hakemler: Stephan Studer, Manuel Navarro, Sandro Pozzi (İsviçre) Benfica: Artur, Amorim, Luisao, Garay, Emerson, Javi Garcia, Perez, Aimar, Gaitan, Saviola, Oscar Cardozo. Trabzonspor: Tolga Zengin, Serkan Balcı, Giray Kaçar, Glowacki, Celustka, Colman, Zokora, Adrian, Alanzinho, Burak Yılmaz, Paulo Henrique. Sarı Kartlar: Dk. 23 Giray Kaçar, Dk. 41 Zokora (Trabzonspor), Dk. 44 Ruben Amorim (Benfica)