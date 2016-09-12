Benfica - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın deplasmanda yapacağı Benfica maçını, Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Lizbon'daki Luz Stadı'nda yarın TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Sırbistan Futbol Federasyonundan Mazic düdük çalacak. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Rasitic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.

İlave yardımcı hakemlik görevlerini Danilo Grujic ve Nenad Djokic'in üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Nemanja Petrovic olacak.

Milorad Mazic, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın Benfica ile deplasmanda oynadığı ve rakibine 2-1 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi grup maçını da yönetmişti. Sırp hakem ayrıca, Fenerbahçe'nin evinde Benfica'yı ağırladığı ve sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan 2013 UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında düdük çalan isimdi.

2014/2015 sezonu Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Beşiktaş'ın evinde Arsenal ile golsüz berabere kaldığı maçın hakemi de Milorad Mazic'ti.