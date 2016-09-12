Benfica - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş, kendisi gibi simgesi Kartal olan Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş deplasmanda 3 puan alıp gruplara galibiyet ile başlamak niyetinde. Maç yarın akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesine yarın Benfica maçıyla başlayacak. Siyah-beyazlı takım, geride kalan 184 maçta 68 galibiyet ve 79 mağlubiyet alırken, attığı 231 gole karşılık kalesinde 260 gol gördü. Avrupa kupalarında, dış sahada bugüne dek 92 maça çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 17 beraberlik ve 55 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında daha önce Portekiz takımlarıyla oynadığı 9 maçın 2'sini kazandı



Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Portekiz'in Benfica takımıyla yarın deplasmanda yapacağı maçla Avrupa kupalarındaki 185. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı 184 maçın 68'ini kazanıp, 37'sinde berabere kaldı, 79 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında rakip fileleri 231 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 260 gol gördü.

Benfica Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı yarın akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

İyi başlamak istiyor

Beşiktaş, 6 sezon sonra gruplarda mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmada puan veya puanlar alarak gruptan çıkma hedefinde ilk adımı atmaya çalışacak. Beşiktaş, karşılaşmanın son hazırlığını ise maçın oynanacağı statta yapacak.

Güneş, bazı futbolcuları dinlendirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Benfica ile oynanacak maçı düşünerek Kardemir Karabükspor karşısında bazı önemli oyuncularını dinlendirdi. Tolga Zengin, Andreas Beck, Adriano Correia ve Oğuzhan Özyakup gibi sık şans verdiği oyuncuları son Spor Toto Süper Lig mücadelesinde yedek soyunduran tecrübeli teknik adam, Atiba Hutchinson ile Ricardo Quaresma'yı kadroya dahi almadı. Güneş'in dinlendirdiği oyuncuları Benfica karşısında sahaya sürmesi bekleniyor.

Benfica ile ilk maç

Siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayla Benfica ile ilk kez Avrupa kupasında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş gibi "kartal" sembolünü kullanan ve her maçta buna yönelik organizasyonlar yapan Benfica Kulübünün, yarınki karşılaşma için jest yaparak iki "kartal" uçuracağı belirtildi.

Rakip de formda

Beşiktaş'ın yarınki rakibi Benfica da şu ana dek formda bir görüntü ortaya koydu. Portekiz Premier Lig'de 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan toplayan Benfica, 3. sırada bulunuyor. Bu arada B Grubu'nun diğer maçında Dinamo Kiev ile Napoli, Ukrayna'da karşılaşacak.

Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 17 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 16 kez de UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etti. Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

En farklı galibiyeti Saraybosna'ya karşı aldı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı mağlup ederek elde etti. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda rakibini 5-0 mağlup etti. Beşiktaş ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini de 5-1 mağlup ederek, farklı galibiyetlerden birine daha ulaştı.

En farklı yenilgiler

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu yenilgiyi ise bir Şampiyonlar Ligi maçında aldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük organizasyonda yer alan siyah-beyazlı takım, A Grubu'nda İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında ağır yenilgiden kurtulamadı. Beşiktaş, deplasmandaki mücadelede 8-0'lık skorla sahadanayrıldı. Beşiktaş, daha önceki en farklı skorlu yenilgisini yine bir İngiliz ekibine karşı, yine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmişti.

Deplasman karnesi

Beşiktaş, Benfica karşısında Avrupa kupalarında deplasmanda 93. maçına çıkacak. Avrupa kupalarında, dış sahalarda bugüne dek 92 maç yapan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmaların 20'sinde galip geldi, 17'sinde berabere kaldı, 55 mücadelede ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda rakip fileleri 98 kez havalandırırken, kalesinde ise 170 gol gördü.

Portekiz takımlarıyla 9. maç

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında daha önce Portekiz ekipleriyle 9 karşılaşma oynadı.Bu ülke takımlarıyla oynadığı maçların, 2'isini kazanan siyah-beyazlı ekip, 5'ini kaybetti, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı.2005-2006 sezonunda UEFA Kupası grup maçında bir Portekiz takımıyla eşleşen Beşiktaş, deplasmanda oynadığı maçta Vitoria Guimaraes'i 3-1 yendi.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2007-2008 sezonunda Porto ile aynı grupta yer alan siyah-beyazlılar, BJK İnönü Stadı'nda 1-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup oldu. 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında bir kez daha Porto'yla eşleşen Beşiktaş, İstanbul'da 3-1 mağlup olup, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı.



UEFA Avrupa Ligi'nde 2011-2012 sezonunda Braga ile 3. turda eşleşen Beşiktaş, deplasmandaki maçı 2-0 kazandı, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 1-0 kaybetti. Siyah-beyazlı takım, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon ile aynı grupta yer aldı. İstanbul'da rakibiyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleden 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, bu ülke takımlarından Benfica ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Oktay Derelioğlu hala en golcüsü

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu unvanı, Oktay Derelioğlu'nda bulunuyor. Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemlerde Avrupa arenasında takımı adına rakip fileleri 14 kez havalandıran Oktay'ı, 12 golle Brezilyalı Bobo izliyor. Beşiktaş'ta ayrıca 9 golle Daniel Gabriel Pancu, 8 golle Demba Ba, yedişer golle Mehmet Özdilek ve Ricardo Quaresma, altışar golle de Feyyaz Uçar ve Metin Tekin, Avrupa kupalarının en golcüleri olarak sıralanıyor. Mevcut kadro içinde yer alan Quaresma, yarınki maçta atacağı gol veya gollerle Demba Ba ile Pancu'yu geçmeye çalışacak.