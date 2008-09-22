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Dünya

Benetton'un spor salonu 'cami' oldu

İtalya'da ırkçı Kuzey Ligi, Treviso'da bayram namazını 'hedef aldı'. Parti, kapalı spor salonunu Müslümanlara kiralayan Benetton'u 'yalakalık' yapmakla suçladı

22 Eylül 2008 03:00

İtalya'da ırkçı Kuzey Ligi, Treviso kentinde bayram namazını 'hedef aldı'... Parti Benetton'un kapalı spor salonunu Müslümanlara kiralaması nedeniyle, şirketi 'yalakalık' yapmakla suçladı

İtalya'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı vakaları her geçen gün daha da artıyor. İktidar ortağı Umberto Bossi'nin aşırı sağcı Kuzey Ligi Partisi Ramazan'da Müslümanları hedef alan eylemlerini sürdürüyor. Sabah gazetesinin haberine göre, geçen hafta parlamentoya ülkede cami inşaatını yasaklamayı amaçlayan bir yasa tasarısı sunan parti bu sefer de Benetton'un, bayram namazı için bir spor salonunu Müslümanlara kiralamasını sorun yaptı.

Treviso kentinde bayram sabahı hep birlikte namaz kılabilecek kadar geniş bir yer bulamayan
Müslümanlar Benetton firmasıyla spor salonlarını kullanmak için bir anlaşma imzaladı.

'3 kuruşa kendini sattı'

2002 yılında da benzer bir anlaşmayla Palasport kapalı spor salonunu kiralayan firma kiralamanın karşılığında ne kadar para aldığını açıklamadı. Ancak haber İtalyan basınında duyulur duyulmaz Kuzey Ligi son derece sert açıklamalar yaparak Benetton firmasını taşa tuttu. Parti yetkilileri İtalyan firmasını "İslamcılara yataklık yapmakla" suçladı. Partinin senatörlerinden Pier G. Stiffoni Benetton'un "Üç para için kendini sattığını" söyledi.

Kaftana yasak getirmişti

Firma adına kiralama işlerini takip eden Gilberto Benetton'un kızı Sabina Benetton ise yaptığı açıklamada spor salonunu "Yasadışı kullanımlar hariç herkese verilebileceğini" belirtti. Treviso kenti daha önce de Müslüman karşıtı bir yasağa sahne olmuştu. Kentin yabancı düşmanlığıyla tanınan Belediye Başkanı Iancarno Gentilini, "Her kaftanın altında bir terörist olabilir" diyerek kentte kaftan giyilmesini yasaklamıştı

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