Benekli baykuş değiliz







T24 - Dünyanın üçüncü zengini ABD’li Warren Buffett, “Liderlerimiz bize fedakarlığı paylaşmamız gerektiğini söylediler. Fakat bunun için ne yaptılar diye sorulacak olursa hiçbirşey. Biz mega zenginler olarak ekstra vergiler ödemeliyiz” dedi.









Milliyet'in haberine göre, Buffett, dün New York Times'a yazdığı bir makalede, “Washington süper zenginleri kollamaktan, korumaktan, bize aşırı özen göstermekten vazgeçmeli. Biz benekli baykuş veya neslimiz tükenmekte olan bir tür değiliz. Zenginler olarak daha çok vergi ödeyerek fedakarlık yapmalıyız” dedi.





Forbes’a göre 45 milyar dolar servete sahip olan işadamı Warren Buffett, ABD’nin bütçe açığı sorununu çözmek için Kongre’yi ülkenin süper zengin kesimine yönelik vergileri artırmaya çağırdı ve böyle bir adımın yatırımlara zarar vermeyeceğini söyledi.





‘Yeterince şımartıldık’





Buffett, “Ben ve arkadaşlarım, milyarder dostu Kongre tarafından bugüne kadar yeterince şımartıldık. Hükümetin artık fedakarlığın herkesçe paylaşılması konusunda ciddi girişimler yapmasının zamanıdır” dedi.





Berkshire Hathaway şirketinin başkanı olan 80 yaşındaki Buffett, geçen yıl ödediği verginin 6.9 milyar dolar olduğunu söyledi.





Buffett, “Bu büyük para gibi görünüyor. Ama ödediğim vergi benim vergiye tabi gelirimin sadece yüzde 17.4’üydü. Ki, bu da bizim şirkette çalışan 20 kişinin her birinin ödediği vergiden daha düşük bir oran. Onların vergi yükü yüzde 33 ile yüzde 41 arasında değişiyor, ortalaması da yüzde 36” dedi.





Buffett, “Amerikan halkı, Kongre’nin ülkenin mali sorunlarını çözme yeteneğine duyduğu güvenini giderek kaybediyor. Bu kuşkunun umutsuzluğa dönüşmemesi, ancak acil, gerçek ve çok kapsamlı adımların atılmasıyla sağlanabilir” dedi. Warren Buffett, zengin kesimden alınacak vergilerin yükseltilmesinin, yatırımlar üzerinde caydırıcı olmayacağını da savundu.





‘ABD’yi, ülkelerini çok seviyorlar’





Buffett, “Altmış yıldır yatırımcılarla çalışıyorum, bugüne kadar, hatta 1976-1977 yıllarında sermaye kazançlarından alınan vergilerin yüzde 39.9 olduğu dönemde bile, kimsenin olası kârdan alınacak vergi oranları yüzünden yatırımdan vazgeçtiğini görmedim. İnsan para kazanmak için yatırım yapar, olabilecek vergiler de kimseyi ürkütmez” dedi.





Buffett, 1992’de ABD’nin en zengin 400 isminin verdiği toplam verginin, gelirlerinin yüzde 29.2’si iken, bu oranın 2008 yılında yüzde 21.5’e düştüğünü kaydetti. Buffett birçok mega zengin tanıdığını, onların çok iyi kalpli olduğunu belirterek, “ABD’yi, ülkelerini çok seviyorlar. Onlar da ülkelerine yardım fırsatı bulmaktan dolayı memnun olacaklar. Buna birçoğu hazır” dedi.



1.37 trilyon dolara hükmediyorlar





Warren Buffett’ın New York Times gazetesinde yayımlanan makalesinde atıfta bulunduğu mega zenginler, Forbes’ın ‘ABD’nin En Zengin 400 Zengini’ listesindeki servetleri 1 milyar doların üstündeki isimlerden oluşuyor.

Toplam servetleri 1.37 trilyon dolara yaklaşıyor. Aşağıdaki çizimde yer alan ABD’nin en zengin bu isimlerinden bazıları şöyle:

(Soldan sağa) 1-Bill Gates,

2- Oprah Winfrey, 3- Warren Buffett, 4- Edythe Broad, 5- Eli Broad, 6- Ted Turner, 7- David Rockefeller,

8- Chuck Feeney, 9- Michael Bloomberg, 10- George Soros,

11- Julian Robertson, 12- John Morgridge, 13- Tashia Morgridge,

14- Pete Peterson.







Benekli baykuş benzetmesi





Warren Buffett’ın makalesinde atıf yaptığı ‘benekli baykuş’, ABD’nin kuzeyinde bulunan nesli tükenmekte olan bir kuş. Göz benzeri benekleri olan baykuşun başının arkasında belirgin gözleri bulunan taklit bir yüz bulunuyor. Baykuşa özel olarak verilmiş olan bu taklit yüz, arkadan gelen düşmanları caydırıp uzaklaştırmak için. ABD’de neslini korumak için bir çok önlem alınan ‘benekli baykuş’un adı halk arasında nesli tükenmekte olan şeyler için sıklıkla kullanılan bir deyim.

