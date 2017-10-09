Bendevi Palandöken: Kayıtlı istihdamın desteklenmesi projesi başlıyor

ANKARA, (DHA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işbirliği le kayıtlı istihdamın arttırılmasına yönelik bir projenin 10 Ekim\'de Bursa\'da başlayacağını söyledi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, “Sosyal güvenlik konusunda bilincin artırılması, kayıt dışı istihdamla mücadele, kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik SGK ile konfederasyonumuzun ortak iş birliği içerisinde olduğu projemiz başlıyor. 15 ilde sosyal güvenlik hakkında bilinçlendirme konferansları düzenleyeceğiz. Bu konferansların önemli faaliyetlerinden bir tanesi de esnaf ve sanatkarın sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesidir” dedi.

“KAYITLI İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ PROJESİ BURSA’DA BAŞLAYACAK”

Kayıtlı istihdamın desteklenmesi projesi hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konfederasyonumuz, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile hem kayıt dışı istihdamla mücadelede hem de kayıtlı istihdamın desteklenmesi konusunda ‘Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP) ‘ adı altında önemli bir projeye daha imza attı. Bursa, Tekirdağ, Gaziantep, Konya, Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa, Eskişehir, Kayseri, Rize, Samsun, Trabzon ve Ankara olmak üzere 15 ilde sosyal güvenlik bilgilendirme konferansı yapılacak. Nitekim bu faaliyetlerin ilki 10 Ekim 2017 Salı günü Bursa’da başlayacak”şeklinde konuştu.

“ESNAF SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLECEK”

Kayıt dışı istihdamla her zaman olduğu gibi bundan sonra da mücadele edeceklerini vurgulayan Palandöken, “Projemiz, sosyal güvenlik konusunda bilincin artırılması, denetimin etkin hale getirilmesi ve kayıt dışı istihdamla mücadelede yeni politikalar üretilmesi amacıyla rehberlik, denetim ve bilinçlendirme konularını içeren 14 ana faaliyetten oluşuyor. Projenin en önemli faaliyetlerinden birisi de esnaf ve sanatkarın sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesidir. Kayıt dışı işçi çalıştırmanın olumsuz sonuçları ve sosyal güvenlik teşvikleri konulu sunumlar yaparak bilinci artırmayı hedefliyoruz. Kayıt dışı istihdamla her zaman olduğu gibi bundan sonra da yoğun şekilde mücadele edeceğiz. ‘Esnaf Rehberinin’ dağıtılacağı konferanslarımıza tüm mensuplarımızın yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz” diye söyledi.

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