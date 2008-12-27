Benazir Butto, ölüm yıldönümünde anıldı

Polis yetkilileri, 150 bin ile 200 bin kadar kişinin köye geldiğini ve Butto'nun kabrini ziyaret ettiğini bildirdi.Bazılarının kilometrelerce yol yürüyerek geldiği köyde toplananlardan çok sayıda kişinin Butto'nun çiçeklerle bezenmiş kabrini öptüğü, baş ve göğüslerini dövdüğü ve ağıtlar yaktığı dikkati çekti.Butto'nun ölümünden sonra partinin başına geçen ve geçen eylülde devlet başkanı seçilen Asıf Ali Zerdari de eşinin ölüm yıl dönümü törenlerinde hazır bulundu.Benazir Butto, 27 Aralık 2007'de Ravalpindi'de seçim mitinginden ayrıldığı sırada uğradığı silahlı ve bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti.Lideri olduğu Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) parlamento seçimlerinde yeniden iktidara gelmesi için kampanyasını sürdüren Butto'nun öldürülmesi dünyada şok etkisi yaratmıştı.