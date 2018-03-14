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Spor

Ben Yeddder yedi dakikada Old Trafford'u yıktı

Sevilla, çeyrek finalde

14 Mart 2018 13:29

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Manchester United, Old Trafford'da ağırladığı Sevilla'ya 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne havlu attı.

Bir önceki 0-0'lık rövanşında sahasındaki mücadelede rakip alanda beklenen etkiyi yaratamayan Kırmızı Şeytanlar pozisyon bulmakta oldukça zorlandı. Güçlü rakibi karşısında iyi bir direnç sergileyen Sevilla'yı çeyrek finale taşıyan golleri 74. ve 78. dakikalarda  oyuna 71'de giren Wissam Ben Yedder attı. Manchester United'ın tek golünü ise 84. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

Bu sonuçla Sevilla, büyük bir sürprize imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı. ManU ise Avrupa kupalarına veda etmek urumunda kaldı.

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Ben YedderSevillaManchester United2 gol

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