Ben Yeddder yedi dakikada Old Trafford'u yıktı

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Manchester United, Old Trafford'da ağırladığı Sevilla'ya 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne havlu attı.

Bir önceki 0-0'lık rövanşında sahasındaki mücadelede rakip alanda beklenen etkiyi yaratamayan Kırmızı Şeytanlar pozisyon bulmakta oldukça zorlandı. Güçlü rakibi karşısında iyi bir direnç sergileyen Sevilla'yı çeyrek finale taşıyan golleri 74. ve 78. dakikalarda oyuna 71'de giren Wissam Ben Yedder attı. Manchester United'ın tek golünü ise 84. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

Bu sonuçla Sevilla, büyük bir sürprize imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı. ManU ise Avrupa kupalarına veda etmek urumunda kaldı.