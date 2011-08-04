'Ben şimdi gerçek Türk oldum'

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Tatile götürmedi, dövdü





Yakalama kararı çıktı





6 ayda 130 kadın öldürüldü





Alman uyruklu Andrea Groch (49), doğduğu toprakları bırakarak, Türkiye’ye geldi ve önce Antalya sonra Ankara’ya yerleşti. Serbest meslekle uğraşan ve Yenimahalle’deki Toki Turkuvaz konutlarında bir ev kiralayan Groch, Türkiye’yi ve insanlarını o kadar çok sevdi ki, önce koluna Atatürk dövmesi yaptırdı, ardından da Türk vatandaşlığına geçerek, Sema Nur Döndü adını aldı.Döndü, 2010’da internette sohbet ortamında bir Anadolu lisesinde gece bekçiliği yapan Hakan Erdoğan’la tanıştı ve kısa süre sonra da arkadaş oldu. Milliyet'in haberine göre, evlenmeyi düşündüğü Erdoğan’la aynı evi paylaşmaya başlayan Döndü, bir süre sonra aralarında çıkan küçük tartışmalar sonucu ilk şiddeti gördü. Erdoğan, Döndü’ye şiddet uyguladığı için soruşturma geçirdi ve Dikmen’de başka bir okula tayin edildi. Erdoğan, bir süre sonra Döndü’nün evine gelerek, özür diledi ve kendisini affetmesini istedi. Bu özrü kabul eden Döndü ile Erdoğan çifti aynı evi paylaşmaya devam etti.Ancak şiddet, 1 Ağustos’ta Döndü’nün kapısını tekrar çaldı. Erdoğan, Marmaris’e tatile gitmek için bilet aldığını, bunun için kredi kartından para çektiğini, ancak kendisini götüremeyeceğini, arkadaşlarıyla gideceğini söyledi. Döndü de doğum gününde kendisine bir pasta bile almadığını, ancak tatile gidecek parası olduğunu söyledi. Döndü’nün bu çıkışına çok sinirlenen Erdoğan, sevgilisini önce tokatladı sonra da yumruk attı. Döndü, çalıştığı iş yerindeki patronuna telefon açarak, olayı haber verdi. Ancak patronuna kendisini şikayet ettiğini duyan Erdoğan, Döndü’ye ikinci kez saldırdı. Evden çıkan Döndü, sitenin güvenlikçisini yanına alarak, eve geldi. Güvenlik görevlisi Erdoğan’ı uyarınca, Döndü yine dayak yedi. Döndü, kanlar içinde yere düşerken, Erdoğan evi terketti. Erdoğan, evden çıkarken de, “Kimseye haber verirsen, seni kesin öldürürüm” diyerek Döndü’yü tehdit etti.Döndü, aynı gün saat 15.25 sıralarında Turkuvaz Jandarma Karakol Komutanlığı’na giderek, şikayetçi oldu. Döndü, ifadesinde, şunları anlattı: “Hakan Erdoğan isimli şahıs yanıma yaklaşık olarak dört hafta önce yerleşti. Daha önce de kendisiyle muhabbetimiz vardı. 1 Ağustos günü aramızda ağız tartışması oldu. Birbirimizle sözlü olarak tartıştık. Beni yumruk ve tokat vurmak suretiyle yaraladı. Hakan Erdoğan evin içindeki eşyalara zarar verdi, tehdit etti. Beni darp ettiği ve evimin içindeki eşyalara zarar verdiği için şikayetçiyim, uzlaşmak istemiyorum.” Döndü, jandarma tarafından adli tıp raporu alması için Ankara Adliyesi’ne sevkedildi. Döndü, çektiği tüm acılara rağmen espri yaparak, “Ben şimdi gerçek Türk oldum” dedi.Döndü’nün başına gelenler, kadına yönelik şiddetin emsali haline gelen Ayşe Paşalı cinayetini akıllara getirdi. Tehdide rağmen mahkemenin koruma vermediği Paşalı cinayetinin ardından devlet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda iki ayrı büro kurmuştu. Paşalı olayından ders çıkaran savcılık, bu kez, Döndü’nün evli olup olmadığına bakmaksızın Erdoğan hakkında yakalama kararı çıkardı.Sema Nur Döndü’ye sevgilisi tarafından şiddet uygulanması, 2011 yılının haziran ve temmuz aylarında artan şiddet olaylarını tekrar gündeme taşıdı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun hazırladığı 2011 verilerine göre, 2011’in ilk 6 ayında 130 kadın erkekler tarafından öldürülürken, aynı dönemde 22 kadın yaralandı.- Haziranda Balıkesir’de Nurgul isimli bir kadın kocası tarafından tam 2 gün boyunca akıl almaz işkencelere maruz kaldı.- Temmuzda ise Hatay Dörtyol’da baba evine sığınan 21 yaşındaki Ceylan, sığındığı evde kardeşi tarafından öldürüldü.- Aynı ay içinde Konya’da M.T. isimli bir kadın tam dört gün boyunca erkek arkadaşı tarafından alıkonularak, işkenceye uğradı ve dördüncü gün bir otobüs durağına öylece bırakıldı.- Yine temmuzda eşi Murat Cengiz ile birlikte İzmir Karabağlar’da bir yerde eğlenen Fevziye Cengiz, polislerin kimlik sorması üzerine kimliğinin yanında olmadığını söyledi, ancak sivil polislerce darp edildi. Cengiz, yolda ve karakolda tekme ve yumruklarla şiddete maruz kaldı.