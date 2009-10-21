'Ben Rizeliyim, eşim Siirtli. Demek ki oluyor...'

'Süreci nasıl tahrik ediyorlar'

'Ben Rizeliyim, eşim Siirtli'

'Biz platonik aşk yaşamadık, gerçek aşk yaşadık'

Ağrı'da yapımı tamamlanan okulların toplu açılış törenine katılan burada yaptığı konuşmada Kürt açılımına ve PKK'lıların gelişine değindi.Türkiye'nin hiçbir yerinde anaların ağlamamasını istediklerini söyleyen Erdoğan, bu amaçla başlattıkları açılım süreciyle Türkiye'de yaşayan herkesin 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üst kimliği' altında kenetlenmesini istediklerini belirtti.“Bu sıkıntıları geride bırakacağız, sadece kan durmakla kalmayacak, gönüller de ferahlayacak" diyen Başbakan, bu sorunlarla beslenenlerin de heveslerinin kursaklarında bırakılacağını söyledi.Muhalefetin süreçle ilgili tavrını da eleştiren Erdoğan, “Onları her gün televizyon ekranlarında seyrediyorsunuz. Onların, siyaset ahlakına sığmayan, nezaket kurallarına sığmayan, adaba, erkana uymayan bağrışlarını duyuyorsunuz. Bu süreçten kendilerine rol çıkaran, bu süreçten kendilerine pay çıkarmak için süreci nasıl tahrik ettiklerinin görüyorsunuz. Bunlara kulak asmayın" ifadesini kullandı.“İşte önceki gün Habur'da, umutlarımızı arttıran bir gelişme yaşandı" diyen Başbakan, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye giriş yapan grupları hatırlattı, herhangi bir suça bulaşmadıkları için serbest bırakıldıklarını belirtti ve “Temenni ederim ki daha fazlası gelsin" dedi.Erdoğan, Habur'daki manzarayı 'sorumsuzca' kışkırtanlar olduğunu kaydederek, “Sorumluluk sahibi insanlara yakışan bir manzara mıdır o tavırlar" dedi ve grupları karşılayan siyasi kesimleri eleştirdi.Başbakan, karşılama sırasında yapılanları 'şov' olarak niteledi ve “Buradan, herkesi sorumlu davranmaya, sağduyulu davranmaya, samimi davranmaya davet ediyorum" dedi.Erdoğan, “Bizi bu alt kimlik etnik unsurlar ayıramaz" dedi ve kendisinin Rizeli, eşinin ise Siirtli olduğunu hatırlatarak, 'platonik aşk' polemiğine bir cevap daha verdi:“Bak biz buluştuk. Demek ki oluyor ama bizim ayrılığımız gayrılığımız yok! Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Biz, birilerinin dediği gibi platonik aşk yaşamadık, gerçek aşk yaşadık gerçek aşk!"