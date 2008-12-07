'Ben Putin'in annesiyim'

Bir Gürcü köyünde yaşayan Vera Putina adlı kadın, Rusya Başbakanı Putin’in gerçek annesi olduğunu iddia ediyor. Kremlin, 82 yaşındaki Putina’nın iddiasını yalanlıyor, fakat kadının ifadesi birçok gerçekle örtüşüyor.



Çocukluğu hep bir esrar perdesinin ardında gizlenen Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in "kayıp annesi" bulundu mu? İlk kez 2000 yılında, Putin Rusya Devlet Başkanı seçildiğinde ortaya atılan bir iddia, yeniden gündemde. Gürcistan dağlarındaki Metehi köyünde yaşayan Rus asıllı Vera Putina (82), Vladimir Putin’in gerçek annesi olduğunu savunuyor. Kremlin’in yayınladığı resmi Putin biyografisine bakıldığında, 1999’da ölen Vladimir Spiridonoviç Putin ile ondan bir yıl önce hayata gözlerini yuman Mariya İvanovna Putin, Rus liderin anne-babası olarak görülüyor.



Rusya’nın geçen yaz işgal ettiği Gürcü köyü Gori’ye sadece 20 km uzakta yaşayan Vera Putina’nın iddiasına göre, Vladimir Putin’in babası, Rus bir makine teknisyeni olan Platon Privalov. Bir başkasıyla evli olan Privalov’dan hamile kalan kadın, 7 Ekim 1950’de, "Vova" diye andığı Putin’in doğduğunu söylüyor. 1952’de Taşkent’te tanıştığı bir Gürcü ile evlenip Gürcistan’a yerleşen kadın, gayrimeşru oğlunu önceleri kabul eden kocasının sekiz yıl sonra onu istemediğini belirtiyor. Bu yüzden Vova’yı 1960’da Rusya’daki dedesinin yanına yolladığını ifade ediyor. Kadın, 10 yaşından sonra bir daha hiç karşılaşmadığı oğlunu 1999’da televizyonda görünce tanımış.



Okul kayıtları doğruluyor



Gürcü kadına göre, Putin’in resmi hayat hikayesinde geçen anne-babası, aslında dedesinin onu evlatlık olarak verdiği aile. Metehi köyü yakınlarındaki Kaspi ilkokulu kayıtlarında, 1959-1960 yılları arasında okumuş Vladimir Putin adlı bir çocuğun bulunması, iddiayı destekliyor. Çocuğun hala hayatta olan öğretmeni Şura Gabinaşvili de, "Vova çok zeki bir çocuktu. Rusça en sevdiği dersti. En kısa boylu öğrenci olmasına rağmen her yarışmayı kazanmak isterdi" diyor.



Putin’in eksik hayat hikayesindeki ilk 10 yılı doldurmak isteyen Rus gazeteci Artyom Borovik, Bayan Putina hakkında bir haber yayınlamadan hemen önce geçirdiği uçak kazasında ölmüştü.

