T24 - Levent Ersöz’ün iddiasının ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, “Ben onlardan birisi değilim” derken gözler diğer genel başkan yardımcıları Abdülkadir Aksu, Salih Kapusuz ve Ömer Çelik’e çevrildi. Oda TV, söz konusu kişinin AKP Genel Sekreteri İdris Naim Şahin olduğunu ileri sürdü.

Ergenekon sanığı Levent Ersöz’ün, “Bir AKP Genel Başkan Yardımcısı’nın kendisine devletin yüksek makamlarında bir görev teklif ettiğine” ilişkin sözleri, siyasi kulisleri hareketlendirdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, “Ben onlardan birisi değilim” dedi. Oda TV, söz konusu genel başkan yardımcısının AKP Genel Sekreteri İdris Naim Şahin olduğunu ileri sürdü.

Hüseyin Çelik, dün düzenlediği basın toplantısında, Ersöz’ün Ergenekon duruşmasında “Bir AKP yöneticisi” ile görüştüklerine ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Tüm gözler AKP’de

Çelik, “Ben onlardan birisi değilim. Hatta bu adı geçen zat, görevdeyken, bakan sıfatı ile beni dinletiyordu. Dolayısıyla böyle bir iddia ortaya atmıştır, iddiasını ispatlarsa o kişinin ismini verirse bir değerlendirme yapılır” dedi. Çelik, Ersöz’ün isim vermemesi nedeniyle parti genel başkan yardımcılarından birine “Siz böyle bir teklifte bulundunuz mu” diye soru sormaya da yetkilerinin bulunmadığını söyledi.

Çelik’in yanıtının ardından gözler halen genel başkan yardımcılığı görevini yapan isimlere çevrildi.

Olağan şüpheliler

En son yapılan kongre sonrası Hüseyin Çelik’le birlikte genel başkan yardımcılığına getirilen Abdülkadir Aksu, Salih Kapusuz, Ömer Çelik başta olmak üzere genel başkan yardımcılarının da açıklama yapıp yapmayacakları merak ediliyor.

Hüseyin Çelik, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan’la ilgili açıklamaları konusunda ise adil yargılanmanın herkesin hakkı olduğunu, adil yargılamayı sağlamanın da yargının görevi olduğunu söyledi.

‘Yargı sistemi çarpık’

Çelik, “Sanırım Sayın Arınç’ın da söylediği, hukukun bu temel prensibidir. Yoksa Sayın Arınç’ın da Ahmet’in Mehmet’in şahsı ile ilgili bireysel bir yorumda bulunduğu kanaatinde değilim” dedi. Çelik, “Bu kişiler sizce adil yargılanıyor mu” sorusunu yanıtlarken Türkiye’deki tutukluların yüzde 50’sinden fazlasının yargılanmasının devam ettiğini, hükümlü olmadığını ve bunun yargı sisteminin bir çarpıklığı olduğunu belirtti.