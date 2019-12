'Ben ona kurban olurum, gurur duyuyorum onunla'

T24

Tutuklandığında mesaj gönderdi



Mirgün Cabas'ın sunduğu ‘Herşey’ adlı programa katılan Küçük, Avcı ile evliyken konuşmaya başladıklarını ancak evliliğini bitirmeden kesinlikle bir ilişkilerinin olmadığını söyledi. İlişkilerini coşkulu bir şekilde yaşadıklarını ve birbirlerini sevdiklerini söyleyen Küçük, Avcı ile zaman zaman görüştüklerini anlattı. Hakkında, örgüt adına Avcı ile ilişkiye girip onu kullandığı yönündeki iddialara güldüğünü belirten Küçük, adı geçen örgütün adını bile söylemekte zorluk çektiğini belirtti. İddiaların asılsız olduğunu da söyleyen Küçük, Necdet Kılıç'ı tanıdığını ancak iddia edildiği gibi bunun örgütle bir ilişkisinin olmadığını söyledi.Küçük, Avcı'nın tutuklandıktan sonra kendisine gönderdiği mesajda, “Seni çok seviyorum. Bir tek sen yetersin. Bir tek sen dünyaya bedelsin“ dediğini söyledi.Bütün bu yaşanlardan pişman olup olmadığı sorusuna Küçük, “Ben ona kurban olurum, pişman değilim. Haksız yere götürüyorlar haklı yere götürseler daha mı iyi ?“ dedi. Küçük bazı soruları da özel olduğu gerekçesiyle cevaplamak istemedi.Edebiyat öğretmeniyim... 22 yıl Edirne’de yaşadım ve evlendim. Bir kız çocuğum oldu. Boşandıktan sonra İstanbu’a tayin istedim...Resmi olarak 2 ay oluyor ama 2 yıldır ciddi fiklir ayrılığı, duygulsal çatışmalar yaşıyorduk.Hanefi beyle Edirne’deki hızlı okuma kursu vesilesiyle tanıştık, benim öğrencimdi. Harika bir insandır. O güne kadar gördüğüm en olağanüstü insandı...Pekçok konuda kendisine danışıyor ve görüşmek için gerekçeler yaratıyordum. Onunla konuşmak... Bakışlarımdan, seziliyordu tabi. Sevgili olmamız konusunda, özel bir şey ama olağansütü olduğu için söylüyorum; hayatın anlamıdır bence: Yalnızca evlenmemiz şartıyla sevgili olabiliriz dedi. Ben çalkantılı bir dönemden geçiyordum, ilk aşkımla evliydim ve çoğcuğum vardı; irkildim.‘Ben, hayatım bir kameradan izleniyormuş gibi yaşarım, her şeyi o şekilde yaparım’ dedi. Allah’a çok inanır ve ‘hesap verbilmeliyim’ dedi...Biz fikir sevgilisiydik... Paraya hiç önem vermez ve bu anlamda da fikirlerimiz çok örtüşüyordu. En son ben 'tamam' dedim ve boşanma sürecini başlattım.O inanılmaz derecede yüreği güzel bir insandır. Kırmadan, incitmeden yapmaya çalışıyordu. Eşini kırmak istemiyordu.Okuldaydım ve ondan mesaj geldi. İnternette bazı haberler var. Canını sıkma’ dedi. ‘Tamam sen de canını sıkma’ dedim. Eve geldim internetten bir baktım ki çok korkunç: PKK’lı Kezban, Hanefi Avcı’yla cinsel... Dünya başıma yıklıldı, öldüm bittim. Duygusal ilişki, sevgili anladık da PKK’lı nereden çıktı? O, 'biraz dur bakalım, izleyelim ve gerekirse toplar dava açarız' dedi.‘Gel gülüm, el ele çıkalım, biz sevgiliyiz diyelim’ dedi. ‘Ben yeni boşandım, sen boşanma aşamasındasın’ dedim ve doğru olmayacağını söyledim. O net olarak belirtmedi ama tutuklandığı gün boşanma sürecini yüzde 99 başlatacaktı. ‘Bugün bir şeyler yapacağım’ derdi.İkna sürecine ben de katılıyordum ve kırmadan yapmaya özen gösteriyordu. Tüm mal varlığını eşine bırakmak niyetindeydi. Onun istediği her şeye 'tamam' diyordu; ben de tamam diyordum. Mal, mülk, para da gözümüz yoktu. Ben açıklayacağım dedi ve açıkladı, ‘duygusal bağımız var’ dedi.'Çok büyük haksızlıkar oluyor, insanları tehdit ediyorlar' diyordu...‘Sakin ol, tutuklama çıktı, bir şey olmayacak; korkma, rahat rahat uyu, bir terk sen yetersin’ şeklinde oldu. ‘Halk galyana geldi, herkes sana inanıyor’ dedim, o da ‘onlar unutur’ dedi; acıklıydı....Necdet Kılıç’ın evinde bir iki kez görüştük. İkimizdik; o ve bendik. Kesinlikle ben onları tanımıyorum.Kızımı bugün korkudan babasına gönderdim. Evde hiçbir şeyim yok. Kitaplar ve üst baş var. 13 yaşında bir kızm var ve ben ona her şeyi anlattım. Muhteşem bir evlattır...Babasını aradım ‘gel götür’ dedim. Babasının da incinmesini istemiyorum. Ayrıldık ama muhteşem biridir. Kızım onun soyadını taşıyor ve o isminin kirlenmesini istemiyorum....İstanbul’a taşındım. Evlenip, kendimize yeni bir hayat kuracaktık....Okulda çok korktum. İki hafta önce okula gelmişim ve beni kimse beni tanımıyor. Haberler çıkınca 'ben ne yapacağım' dedim. Korkunç haberler çıktı. 'Çocukların yüzüne nasıl bakacağım' diye düşündüm.Ben onu o kadar çok seviyorum ki, assınlar kessinler...