Ben olsaydım Daum’u seçmezdim

T24 - “Görevimin açılımı belli. Futbolun tek patronu.. Sezon başında tam yetkili olup kararı ben verseydim antrenör Daum olmazdı.”



Sportif Direktör Aykut Kocaman’ın F.Bahçe’deki geleceği sarı-lacivertlilerde şampiyonluktan sonra en gündemdeki konu. Sezon sonunda görevine devam edip etmeyeceği merak edilen Kocaman’ın dostlarıyla yediği yemekteki sözleri kulüpteki birçok problemi açıklığa kavuşturacak cinsten...



“Ben ve benim adım yüzümden F.Bahçe de ben de zarar görüyoruz. Durumumu sezon sonunda değerlendireceğim demiştim. Ancak kararımı % 99 vermiş durumdayım. Umarım şampiyon oluruz ben de bırakırım.



Christoph Daum’la tam anlamıyla iletişim kuramadık. Ama kanlı bıçaklı da değiliz. Hatta birbirimize danışıyor ve sohbetler ediyoruz. Fakat görevim ve yetkilerim gereği ancak bu kadar yakınlık sağlayabiliyoruz.



Sportif Direktörlüğün açılımı belli. Futbolun tek patronu olursunuz. Ancak bu F.Bahçe’de yeni denenen bir sistem. Şu an Daum görevde diye söylemiyorum yanlış anlaşılmasın ama tam yetkili olup kararı ben verseydim tercihimi Daum’dan yana kullanmayabilirdim. Birlikte çalışma zorunda olmamız benim tercihim değil ancak varolan tercihe de saygı duymak zorundayım. Daum’a da saygı duyuyorum. Hoca ile zaman zaman sahaya sürülecek 11’ler üzerinde de konuşmalar yapıyoruz. Çoğu zaman % 90’lara varan karar birliği oluşuyor...





‘Açıklama yapacağım'



Sonuçlar kötü giderken başkanın Samandıra Tesisleri’ne müdahale etmesi ve aramızda gerginlikler yaşandığı medya da yer aldı. İnanın beni kıracak, üzecek en küçük bir şey yapmadı başkan. Bir söz bile sarf etmedi. Hiç bir şekilde bana saygısızca bir davranışta bulunmadı, kötü söz de söylemedi. Sezon sonu zamanı geldiğinde şapkamı önüme koyup açıklama yapacağım, görevi de bırakacağım.



Samandra’DA herkesin başarıda büyük payı var. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda herkes bunda payı olduğunu ifade edebilir. Ama ben üzerime almam. Elimden geleni yapmaya çalışırım o kadar. Benim sayemde şampiyon olduk demem bana yakışmaz.”







