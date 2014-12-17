'Ben olsaydım, 3. havalimanını daha yapılabilir tutardım'

Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İstanbul’a 3’üncü havalimanı ile ilgili görüşlerini açıkladı. THY ile birlikte Londra’da yaşanan örnek gibi buraya da bir pist daha yapılmasını istediklerini söyleyen Akın, "Atatürk Havalimanı’nın kapasitesini 100 - 120 milyon yolcuya kavuşturmak için çok uğraştık. Tabii ki o da bir gün dolacaktı. İstanbul’a 3’üncü bir havalimanı elbette lazım. Ben olsaydım, yapılacak havalimanı bu kadar büyük tutmazdım, daha yapılabilir tutardım" dedi. Akın, ayrıca İstanbul Yeşilköy'de bulunan Atatürk Havalimanı'nın yapımı üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen halen inşaat olduğunu belirtti.

'Bursa’da Sivil Toplum Kurumları Arası Diyaloğun Geliştirilmesi’ konulu Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında ’Bursa markalaşma yolunda bir adım daha - İş hayatında yeni projeler üretmek-inovasyon’ konulu konferans yapıldı. Holiday Inn Otel’de gerçekleştirilen etkinliğe konuk olarak Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın katıldı.

'Atatürk Havalimanı ile koordineli bir havalimanı doğru olurdu'

Konuşmasında 3’üncü havalimanında yaşanan sürecin sorulması üzerine ise Akın, burayı da TAV çalışanlarının yapacağını söyledi. Başka türlüsünün macera olacağını söyleyen Akın, "Biz bu havalimanının karşılığında aynı Londra’da anlattığım gibi Atatürk Havalimanı’na 3’üncü bir pist yapılsın diye çok uğraştık. Çok çalıştık. Olmadık yerlerde projeler, maketler hazırlattık. Bu da mümkündü. Türk Havayolları da böyle istiyordu. Atatürk Havalimanı’nın kapasitesini 100 - 120 milyon yolcuya kavuşturmak için tabi ki o da bir gün dolacaktı" dedi. "İstanbul’a 3’üncü bir havalimanı elbette lazım" diyen Akın, yapılacak havaalanını kendisi olsa bu kadar büyük tutmayacağını söyledi. Akın, şöyle devam etti:

‘Yapılabilir tutardım’

"Daha yapılabilir tutardım. Daha basit, Atatürk Havalimanı’nda oluşacak köpüğü buraya alırdım. Kapasite fazlasını. Ondan sonra yavaş yavaş büyütürdük. Bir kerede değil. Terminal binası yapardım. Bir pist yapardım, Terminal binası büyütülebilirdi. 1, 2, 3, 4 terminal olurdu. Bütün dünya terminallerinde olduğu gibi. Sonra pistler ilave ederdim. Arsayı büyük tutmakta mahsur yok. Yapılabilir ulaşabilir bir hedef olurdu. 10 milyar euroluk olunca, ihaleye giren az oluyor. Rekabeti kısıtlıyorsunuz. İki üç firmada kalıyor. Bunlar eleştiri değil, olup bittiği için anlatıyorum. Bu kadar büyük parayı bulmak çok zor. Buna özkaynak da lazım. Bunun her halükarda yüzde 20’si özkaynak olması lazım. 2 milyar euro özkaynak olmak zorunda. 2 milyar euro cebinizden para koymanız lazım ki bankalar size 8 milyar euro kredi verebilsin. O 2 milyar euro kimsede olmadığı için 5 kişi biraraya gelmek zorunda kalıyor. 5 kişi bir araya gelmek zorunda kalınca yönetimde kaos da olabilir. Anlaşma da olabilir. Doğru yapılan ortaya çıkmıyor. Onun için çok büyük tutmak yerine daha ufak yapılıp zaman içinde büyüseydi. Çünkü bir laf vardır havacılık alanında ’Dünyada bitmiş havalimanı yoktur’. Dünyada siz bunu yapsanız bittiği zaman bitmemiş olacak yine bir tarafından bir eksik olacak."

‘90 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz’

80 yıl geçmesine rağmen Atatürk Havaalimanı’nda hala inşaat olduğunu kaydeden Akın, "7 yıl sonra da terk edeceğiz. Yani bir iki günlük kaos yaşanmasına tahammül yok. Yeni bir terminal binası yapacağız. 2020’de bıracağız. 90 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz. Terminal binası yapıyoruz. Çünkü terminal sıkışması başladı. Freeshopta huzur yok. Kuyruklar oluşmaya başladı. 6 sene var ne diye bu kadar cebimizden para harcayalım diyebiliriz. Sözleşmesel hakkımız bu bizim ama TAV olarak biz bunu yapamayız" dedi. Konuşmasında inşaat işlerinde de önemli gelişmeler yaşadıklarını söyleyen Akın, TAV İnşaat’ın da Arap yarımadasında ilk sırada yer aldığını sözlerine ekledi.