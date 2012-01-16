-''Ben ödemiyorum'' eylemi İspanya'da da başladı MADRİD (A.A) - 15.01.2012 - Ekonomik krizle mücadele eden AB ülkelerinden Yunanistan'da ilk olarak çıkan ''Ben ödemiyorum'' eylemi, İspanya'da da başladı. Madrid'de metroya para vermeden binmek isteyen gençler ile polis arasında çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alındı. İnternetteki sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yapılan duyurularla Madrid'in merkezindeki metro duraklarında toplanan bir grup genç, para vermeden metroya binmeyi denedi. Polisin ''Sol'' metro durağı önünde sıkı güvenlik önlemi alması üzerine ''Callao'' metro durağına giden ve biletini okutmadan turnikelerden atlayan bir grup genç, metro içinde polis tarafından durduruldu. Verilen bilgilerde, göstericilerle polis arasında olayların çıktığı, 4 kişinin gözaltına alındığı ve bir polisin hafif yaralandığı bildirildi. Gençler, arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto etti.