‘Ben Neredeyim’ temasıyla 28. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası başlıyor!

28. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, ‘Ben Neredeyim’ temasıyla başladı. Bu yıl 22-28 Haziran’da kutlanan Onur Haftası için düzenlenecek tüm etkinlikler koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleşecek.

Her yıl bir araya gelen bağımsız gönüllülerin yer aldığı Onur Haftası Komitesi tarafından gerçekleştirilen İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, bu yıl 28’inci kez kutlanıyor. “Ben Neredeyim” temasını edinen Onur Haftası bu yıl 22-28 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Koronavirüs salgını sebebiyle etkinlikler online olarak gerçekleşecek.

Onur Haftası’nın programında bu yıl da atölye, panel, söyleşi, forum ve parti gibi etkinlikler yer alıyor. Yapılacak etkinliklerin bazıları şöyle:

> Pandemi sürecinde evde kalma çağrıları ile evlerin LGBTİ+’lar için ne kadar güvenli olduğunu ele alacak olan Atanmış Aile Evlerine Sığanlar, Sığınanlar, Sığamayanlar” atölyesi

> HIV mücadele ve aktivizminin konuşulacağı “HIV’e Dair Güncel Yaklaşımlar Paneli”

> Diğerleri’nden ne kadar haberdarız diyerek ortaya çıkan “Mülteci LGBTİ+’lar LGBTİ+ Hareketinin Neresinde?” paneli

> Farkı alanlardan lubunya deneyimlerine odaklanan “Neredeyiz? Her yerdeyiz!” söyleşisi

> Güvenli alan üzerine konuşulacak “Nerede Güvendeyiz?” atölyesi, drag kültürüne dair tüm merak edilenleri ele alacak “Drag Queen” atölyesi

> Mülteci ve göçmen LGBTİ+’ların hikayelerine odaklanacak “Yollardayım”: Queer Sığınma ve Göç Hikayeleri” söyleşisi

> LGBTİ+lar ve yaşlılık üzerinde duracak “40+ LGBTİ+’ler Neredeler?” paneli

> Cis-merkezci bir toplum ve mücadele zemininde trans öznelerin deneyimlerine yer verecek “Peki Translar Nerede? paneli

> Barınma hakkı ve direniş olanakları arasındaki bağın öznelerin hikayeleri ve tanıklıkları ile sunulacağı “Dışlanma Mekanlarından Direniş Alanlarına: Kentsel Barınma Hakkının İzini Sürmek” paneli

> Normal varsayılan pratiklerin dışında kalan AroAsların dayanışma ihtiyaç ve olanaklarını tartışacak “Aromantik Aseksüel(AroAs) Dayanışma Tüm Kuirlerin Dayanışmasıdır” söyleşisi

Etkinliklerin tamamına ulaşmak için tıklayın.

İstanbul Onur Haftası Komitesi’nden Emre Demir, DW Türkçeye yaptığı konuşmasında, pandemi patlak verdiğinde Onur Haftası'nın hazırlıklarını geçmiş yıllardakine benzer bir şekilde tamamladıklarını ancak pandemiyle birlikte pek çok şeyi değiştirmek zorunda kaldıklarını aktararak, “Herkes gibi biz de süreci öngöremedik. Ardından süreç netleşmeye başlayınca biz de bu sene dijital olarak yapmanın daha doğru olacağına karar verdik. Bizim gündemimizde daha önce etkinlikler için mekan ayarlamak gibi konular varken pandemiyle beraber online güvenliği nasıl sağlarız gibi gündemler eklendi” dedi.

Hormonlu domatesler belirlenecek

Bu yılki Onur Haftası’nda her yıl olduğu gibi halk oylamasıyla kazananı belirlenen Hormonlu Domates LGBTİ+ Fobi Ödülleri 16. kez sahiplerini bulacak. Yıl boyunca homofobik, bi+fobik, transfobik, interfobik, artıfobik söylem ve eylemlerin “ödüllendirileceği” 16. Hormonlu Domates LGBTİ+ Fobi Ödül Töreni, 26 Haziran Cuma günü saat 20:00’da online olarak gerçekleşecek.

Yürüyüş online yapılacak

Son beş yıldır İstanbul Valiliği tarafından yasaklanan Onur Yürüyüşü, komite tarafından alınan kararla online platformlar üzerinde Taksim’de buluşma kararı aldı. Detayları henüz açıklanmayan yürüyüşün, Koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak yapılacağı belirtildi.