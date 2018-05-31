Yedi yıl önce bugün Artvin’in Hopa ilçesinde Hopa halkıyla birlikte HES kuşatmasını protesto ederken, polislerin biber gazlı 'müdahalesi' sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu mezarı başında anılacak.

Lokumcu'nun ölüm yıl dönümü, Twitter'da gündemdeki en çok konuşulanlar listesi Trend Topic'e (TT) girdi. Lokumcu için hazırlanan görsellerde "“Ben Metin Lokumcu, emekli öğretmenim; polisin attığı biber gazı yüzünden kalp krizi geçirerek öldüm” yazıldı.

Bugün saat 16.30’da Hopa Meydanı’nda yapılacak basın açıklamasının ardından, Lokumcu Hopa’ya bağlı Kemalpaşa beldesi Dereiçi köyündeki mezarı başında anılacak. Anma törenine çeşitli siyasi partilerin yanı sıra demokratik kitle örgütleri, Lokumcu'nun ailesi ve yakınları katılacak. Konuşmaların ardından Lokumcu’nun mezarına çiçekler bırakılacak.

Trabzon Adli Tıp Kurumu hazırladığı ön otopsi raporunda Lokumcu'nun ölümünü "biber gazı ve heyecanın tetiklemesi sonucu gerçekleşen kalp krizine bağlı ölüm" olarak tanımlanmıştı.

Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, Lokumcu'nun ölümünün ardından katıldığı programda şu sözleri söylemişti: "Acaba, emekli bir öğretmene bunlar yakışır mı diye herhalde siz de akrabanız da olsa hakkı teslim etmeniz gerektiğini düşünüyorum" demişti.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde katıldığı bir toplantıda ise şu sözleri sarfetmişti: "Tabii bu arada bir tanesi de kalp krizi geçirerek, kimliğini bilmiyorum, üzerinde durmaya da gereğini duymuyorum kalp krizi sonucu ölmüş."