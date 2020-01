'Ben Marilyn Monroe; eşin John F. Kennedy seni benle aldatıyor'

ABD’li efsanevi aktris Marilyn Monroe’nun, suikasta kurban giden eski ABD başkanı John F. Kennedy’yle (JFK) yaşadığı yasak aşkı Kennedy’nin eşi Jackie’ye itiraf ettiği öne sürüldü.

İddiayı, ABD’li yazar Christopher Andersen, “These Few Precious Days: The Final Year of Jack with Jackie” (O Son Değerli Günler: Jack’in Jackie’yle Son Yılı) isimli son kitabında açıkladı. Milliyet'te yer alan habere göre, ABD’de yayımlanan New York Post gazetesinin kitaptan aldığı özel bölümlerde, Monroe’nun eski başkan Kennedy’yle yaşadığı aşkı, bizzat eşi Jackie Kennedy’ye itiraf ettiği yer alıyor.

'Sorunlar senin olacak'

Uyuşturucu ve alkol sorunu olduğu bilinen Monroe, gizli ilişkisini yakın arkadaşı Jeanne Carmen’a anlatmış ve hatta “Beni first lady olarak göremiyor musun?” diye sormuştu. Kennedy’nin kayınbiraderi Peter Lawford kaynaklı bilgilere göre, Monroe, Beyaz Saray’da ikamet eden first lady Jackie’yi aramıştı. Bu konuşmada, ‘Başkan’la birlikte olduğunu ve Başkan’ın, ailesini kendisi için terk edeceğini’ söyleyen Monroe, şaşırtıcı bir karşılık almıştı. Çünkü, olumsuz tepki vermesini beklediği first lady, “Harika... Öyleyse sen Beyaz Saray’a taşınacaksın ve tüm first lady’lik görevlerini üstleneceksin. Bense taşınacağım ve tüm sorunlar senin olacak” demişti.

Monroe, Jackie’yi korkutmuştu

Andersen’a göre, evlilikleri boyunca birçok yasak ilişkisi olduğu ortaya çıkan Kennedy’nin birlikte olduğu kadınlar arasında en çok Monroe, first lady’yi rahatsız etti. Kennedy’nin Hava Kuvvetleri Komutanı Godfrey McHugh’ın “Jackie tüm kadınlardan haberdardı” açıklamasına gönderme yapan yazar, first lady’nin, gizli kalıp kendisini küçük düşürmedikçe Kennedy’nin metreslerine göz yumduğunu iddia etti. Monroe’nun Başkan’ın ikinci eşi olarak Beyaz Saray’a yerleşme hevesi, Jackie’yi korkutmuştu.