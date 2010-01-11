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Ben konuşmazsam kan gövdeyi götürür

Öcalan, "Benim rol almam isteniyorsa bu koşulların değiştirilmesi gerekiyor. Bu esaret koşullarında ben bir şey yapamam” dedi.

11 Ocak 2010 02:00

T24- Terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan, barışçıl süreç geliştirilmezse katı milliyetçi Ergenekoncu çizgininKürt-Türk çatışmasını yaratacağını ileri sürdü. Öcalan, İşte şubat ayı yaklaşıyor. PKK engellemek istese bile halkın tepkisinin önüne geçemez. Ben burada görüşlerimi iletiyorum. Ben konuşmazsam çatışmalar olur, kan gövdeyi götürür şeklinde konuştu.

Fırat Haber Ajansı’nın haberine göre, Öcalan avukatları aracılığıyla yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bir TV programında demokratik açılım açısından önemli bir çözüm fırsatının heba edildiğini; ancak henüz geç olmadığınıbelirttiğini anımsattı. Öcalan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e seslenmek istediğini belirtti.

Öcalan, çözümde samimi, ciddi olmaları halinde, bu sürenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Öcalan, Yok biz tasfiyeyi, imhayı dayatacağız diyorsanız, PKK kendini çok iyi bir şekilde koruyabilir, yaşatabilir, bu savaşı uzun süre yürütebilir. Bunun önüne geçmek için diyalog yolunu başlatmalısınız. İşte Sönmez Köksal da söylüyor, diyaloğun bin bir türlü yolu var; illa benimle olmayabilir, doğrudan olmayabilir. Yeter ki ciddiyet olsun. Benim rol almam isteniyorsa bu koşulların değiştirilmesi gerekiyor. Bu esaret koşullarında ben bir şey yapamamdiye konuştu.

BDP’nin siyasetteki sol boşluğu doldurması gerektiğini söyleyen Öcalan, BDPnin antifaşist tüm sol kesimleri, radikal demokratları kapsaması lazım. Demokrat Müslümanlar da yer alabilir. Türkiyenin sorunlara yaklaşımında üç temel çizgi var; biri katı milliyetçi Ergenekoncu çizgi, ikincisi AKP, ABD, kısmen Avrupa ve Talabani ile Barzaninin içinde olduğu yumuşak tasfiye çizgisi. Üçüncüsü ise radikal demokratların çizgisi dedi. Öcalan, BDP Türkiyelileşmeli, Türkiyenin tüm sorunlarını ele alan bir perspektifle çalışmalarını yürütmelidir. Daha önce de söylemiştim, feminist çevreler, çevreciler demiştim. Çeşitli kesimlerden bahsetmiştim. BDP çok renkli olmalı, Türkiyenin renkliliğini yansıtmalı. Ben bunun için üç ilkeden bahsetmiştim; demokratik cumhuriyet, demokratik vatan, bunun içinde Kürdistan da var, inkâr edilmiyor” diye konuştu.

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