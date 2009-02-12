'Ben kimim biliyor musun?' demedi, istifa etti

Almanya'da, aşırı hız nedeniyle trafik cezası yiyen Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Ulaştırma Bakanı Oliver Wittke, görevinden istifa etti.



Oliver Wittke, yaptığı yazılı açıklamada, ceza nedeniyle ulaştırma bakanı olarak gerekli olan örnek kişi rolüne sadık kalamayacağını belirterek, eyalet başbakanı Jürgen Rüttgers'e istifasını sunduğunu ve istifasının kabul edildiğini bildirdi.



Wittke'nin, eyalet meclisi üyeliği ve parti içindeki görevlerini ise koruyacağı ifade edildi.



Almanya'nın Meschede kentinde geçen yılın kasım ayında radara yakalanan Wittke, 50 kilometrelik hız sınırlaması olan yerde 109 kilometre hızla araç kullanırken yakalanmıştı.



Diğer parti temsilcilerinin yanısıra üyesi olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) başbakan Rüttgers, Wittke'yi sert bir dille eleştirmişti.

