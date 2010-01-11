Ben işçilerin aybaşını mı takip edeceğim?

T24- Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden Sanko’nun patronu Abdulkadir Konukoğlu, tekstil ve konfeksiyon sektörünün ‘tehlikeli işler’ kapsamına alınmasına isyan etti. “Ben işçilerimin aybaşını mı takip edeceğim’ diyen Konukoğlu, uygulama değişmezse 4 bin kadın işçinin işine son vereceğini söyledi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in nikahı için Başkent’e gelen Konukoğlu, bir grup gazeteciyle sohbet etti. ‘Nikahta hazır Maliye bürokratlarını bulmuşken, Kod-5 uygulamasından şikayetinizi ilettiniz mi’ sorusuna Konukoğlu, “Düğünde böyle şeyler konuşulmaz. Yahımızı çektik, baklavamızı ikram ettik, gidiyoruz” dedi.

Ancak Konukoğlu, tekstil ve konfeksiyon sektörünün tehlikeli işler kapsamına alınması nedeniyle kadın işçilere ayda 5 gün regl izni verilmesini uygulamasına isyan etti. Konukoğlu, “Lütfen yanlış anlamayın, siz benim bacımsınız. Ama ben işçimin ay başını mı takip edeceğim? Fabrikaya bir bakmışsınız 200 kişi yok, sonraki hafta bir 300 kişi yok. Böyle bir şey olabilir mi, üretim bekler mi” dedi.

Tekstil sektöründe çalışanların yüzde 60-70’ini kadınların oluşturduğuna dikkat çeken Konukoğlu, kendi fabrikalarında ise 10 bin tekstil çalışanından 4 bininin kadın olduğunu anımsattı. Uygulamanın kaldırılmaması halinde kadın işçilerin işine son vermek zorunda kalacağını açıkladı.