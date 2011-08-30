'Ben homoseksüel değilim'

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“İnce Bir Fark” isimli kitabıyla futbol dünyasını karıştıran Alman Milli Takımı ve Bayern Münih’in kaptanı Philipp Lahm, hakkında çıkartılan eşcinsel dedikosunu yalanladı. Lahm, “Ben eşcinsel değilim. Fakat hayranlarımdan birinin kapımızın önüne gelip bana ‘Seni çok seviyorum, sana aşığım’ dediği doğrudur” dedi.Hürriyet'in haberine göre, kitabında, eski antrenörleri Klinsmann, Magath ve van Gaal hakkında yazdıkları nedeniyle kaptanlığının alınması gündemde olan 27 yaşındaki yıldız, “Eğer google’a benim ismimi verirseniz, futbolculuğum yanında ‘Philipp Lahm homoseksüel’ yazısı ikinci sırada gözüküyor. Bu beni zedelemiyor değil. Benim homoseksüelleri yaralamak, onları kötü göstermek gibi düşüncem yok. Özellikle homoseksüel futbolcuların kendilerini gizlemesi yerine açıkça söylemelerinden yanayım” ifadelerini kullandı.O adamı evimden kovdum Eşi Claudia ile mutlu olduğunu vurgulayan ünlü futbolcu, söylenildiği gibi Köln’lü bir erkekle aşk yaşamadığını anlattı. Buna karşılık kendisine ilan-ı aşk eden erkeğe kapıyı yüzüne kapatıp kilitledikten sonra “Defol git. Seni bir daha görmek istemiyorum. Yoksa polis çağıracağım” dediğini de belirten Lahm “O gittikten sonra, bu adam benim adresimi nasıl buldu. Ve evimin kapısına kadar nasıl geldi diye düşündüm” dedi.