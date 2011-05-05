T24 LogoT24 Logo
Dünya

BEN GURİON'A UÇAK İNMEYECEK LEFKOŞA (A.A)

05 Mayıs 2011 23:48

-BEN GURİON'A UÇAK İNMEYECEK LEFKOŞA (A.A) - 05.05.2011- İsrail'in başkenti Tel-Aviv'deki ''Ben Gurion Uluslararası Havalimanı''na iniş yapacak olan uçakların, havalimanının yakıt ikmal sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle, bu akşam Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka havaalanına ineceği bildirildi. Rum radyosu, şu ana kadar, Larnaka havalanına, güzergahı ''Ben Gurion Havalimanı' olan 9 uçağın iniş yaptığını, gece yarısı saatlerine kadar da  toplam 15 uçağın iniş yapmasının beklendiğini duyurdu. Habere göre, Larnaka'ya iniş yapan uçaklara burada yakıt ikmali yapılacak ve uçaklar, Tel Aviv'e hareket etmek üzere havalanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24