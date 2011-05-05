-BEN GURİON'A UÇAK İNMEYECEK LEFKOŞA (A.A) - 05.05.2011- İsrail'in başkenti Tel-Aviv'deki ''Ben Gurion Uluslararası Havalimanı''na iniş yapacak olan uçakların, havalimanının yakıt ikmal sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle, bu akşam Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka havaalanına ineceği bildirildi. Rum radyosu, şu ana kadar, Larnaka havalanına, güzergahı ''Ben Gurion Havalimanı' olan 9 uçağın iniş yaptığını, gece yarısı saatlerine kadar da toplam 15 uçağın iniş yapmasının beklendiğini duyurdu. Habere göre, Larnaka'ya iniş yapan uçaklara burada yakıt ikmali yapılacak ve uçaklar, Tel Aviv'e hareket etmek üzere havalanacak.