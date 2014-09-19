'Ben gidiyorum ama mücadele sürecek'



İskoçya'da cuma günü açıklanan referandum sonucunda, çoğınluğun Büyük Britanya ile birliğin devam etmesinden yana olduklarını göstermeleri üzerine, İskoçya Başbakanı Alex Salmond istifa edeceğini açıkladı.

Alex Salmond Edinburgh'da gazetecilere yaptığı açıklamada, hem başbakanlık görevinden hem de İskoç Milliyetçi Partisi'nin genel başkanlığı görevinden istifa kararı aldığını kaydetti. Salmond partisinin, parlamentonun ve İskoçya'nın, yeni bir yönetim sayesinde kârlı çıkacağını ifade etti.

Bağımsızlık yanlısı başbakan, kendisi için zamanının dolduğunu ancak bağımsızlık yolunda kampanyaların devam edeceğini ifade etti. 59 yaşındaki siyasetçi, İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı olarak görev yapabilmesinin hayatınınen büyük ayrıcalığı olduğunu belirtti.

Alex Salmond, 2007 yılından bu yana bölgesel hükümete başkanlık ediyor ve aynı zamanda İskoçya'nın Büyük Britanya'dan ayrılmasından yana olan en tanınmış isimler arasında yer alıyor. Yapılan referanduma katılımın rekor seviyede olduğu belirtilirken, İskoçların yüzde 55,3'ü Büyük Britanya Birliği'nde kalınması yönünde oy kullandı.